arbeitssituation ostschweiz Über 8'000 Menschen im Thurgau auf Stellensuche +++ Im Kanton St.Gallen haben 3600 Betriebe für 45'000 Mitarbeitende Kurzarbeit angemeldet +++ Ausserrhoder Arbeitslosenquote bleibt unverändert Die Arbeitslosenquote im Thurgau bleibt wie im Vormonat bei 2,9 Prozent. Per Ende Februar registrierten die drei Thurgauer RAV-Zentren 4'547 arbeitslose Personen, die Zahl der Stellensuchenden liegt erstmals über 8'000 Personen. Im Kanton St.Gallen sind 14'258 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet.

Frauenfeld TG , 28.07.2020 / RAV , Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Frauenfeld Donato Caspari

(pd/chs) Im Februar 2021 hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat erneut kaum verändert. Gemessen am Vorjahreswert ist über ein Drittel mehr Personen auf dem RAV gemeldet. Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind stabil geblieben. Aktuell haben rund 3'600 Betriebe für mehr als 45'000 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet, wie es in einer Medienmitteilung des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen heisst.

Ende Februar 2021 waren im Kanton St.Gallen 14'258 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Das sind praktisch gleich viele wie Ende Januar. Im Vergleich zum Februar 2020 sind 3'844 oder 36,9 Prozent mehr Stellensuchende auf einem RAV gemeldet. Dieser Anstieg ist praktisch gleich wie in der Gesamtschweiz (36,4 Prozent) und nur wenig höher als im Kanton Thurgau (33,8 Prozent).

Entwicklung bei den Altersgruppen gleicht sich an

Ende Februar 2021 betrug die Zunahme gegenüber dem Vorjahr bei den 15-24-Jährigen 37,6 Prozent (+457) und war damit praktisch gleich wie bei den 25-49-Jährigen (+2'236 resp. 37,3 Prozent) und bei den 50-Jährigen und Älteren (+1'151 resp. 36,0 Prozent).

Leichte Unterschiede zwischen den Wahlkreisen

Innert Monatsfrist hat sich die Zahl der Stellensuchenden in den Wahlkreisen kaum bewegt, zwischen +1,2 Prozent im Wahlkreis Wil und -0,9 Prozent im Toggenburg. Im Vorjahresvergleich weist ebenfalls das Toggenburg mit 30,1 Prozent den kleinsten Anstieg aus, am andere Ende steht das Sarganserland mit +46,6 Prozent. An diesem Muster hat sich in den letzten Monaten nichts geändert. Von Bedeutung ist dabei der überdurchschnittliche Beschäftigungsanteil von Gastgewerbe und Detailhandel im Wahlkreis Sarganserland.

Anstieg in den Dienstleistungsbranchen etwas stärker

Im Monatsvergleich zeigen sich bei den einzelnen Branchen keine besonderen Verschiebungen. Sowohl im Industrie- als auch im Dienstleistungssektor hat sich die Zahl der Stellensuchenden kaum verändert. Im Vorjahresvergleich ist der Anstieg bei den Dienstleistungen mit 41,1 Prozent nach wie vor höher als im produzierenden Sektor (+31,3 Prozent). Hier spielt die hohe Zahl an Stellensuchenden aus dem Gastgewerbe (+73,3 Prozent) und dem Detailhandel (+41,4 Prozent) eine wichtige Rolle, während auf der anderen Seite der Anstieg im Baugewerbe geringer ausfällt (+25,5 Prozent).

Anträge auf Kurzarbeit im Kanton St.Gallen nehmen erneut zu Die Zahl der Voranmeldungen zur Kurzarbeit ist gegenüber dem Vormonat praktisch gleichgeblieben und liegt bei 3'600 Betrieben und 45'000 Mitarbeitenden. Gemessen an den Beschäftigten beträgt der Anteil der Voranmeldungen kantonsweit rund 15 Prozent, in der Industrie mit rund 18 Prozent etwas mehr als bei den Dienstleistungen (14 Prozent). Im Industriebereich weisen die Textilindustrie, das Papier- und Druckgewerbe sowie die metallverarbeitende Industrie Anteile von 30 Prozent und mehr auf. Im Dienstleistungsbereich stechen das Gastgewerbe und die Hotellerie mit mehr als jeder zweiten beschäftigten Person heraus. Auch bei den freiberuflichen Dienstleistungen sowie im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung, Erholung ist jede dritte beschäftigte Person für Kurzarbeit angemeldet. (pd)

Erstmals über 8'000 Stellensuchende im Thurgau

Die Quote der Stellensuchenden im Kanton Thurgau zeigt sich mit 5,2 Prozent ebenfalls konstant; allerdings gab es im Februar eine Zunahme um 66 Stellensuchende.

Die Anzahl stellensuchender Personen erhöhte sich innert Monatsfrist von 7'992 auf 8'058. «Damit liegt diese Zahl erstmals über 8'000», heisst es in einer Medienmitteilung des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Als Lichtblick seien die offenen Stellen zu werten, die im Februar auf 1'566 angestiegen sind.

Aktuell liegt die Anzahl Stellensuchender im Thurgau um 2'034 höher als zum selben Zeitraum im Vorjahr. Damals waren bei einer Quote von 3,9 Prozent 6'024 Personen auf der Suche nach einer neuen Anstellung.

Die Covid-19-Auswirkungen zeigen sich auch in den Arbeitslosenzahlen. Vor einem Jahr waren im Thurgau bei einer Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent 3'413 Personen gemeldet. Die Anzahl Betroffener wuchs seither um 1'134 Personen auf 4'547. Wie es in der entsprechenden Medienmitteilung des Amts für Wirtschaft und Arbeit heisst, stieg die Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum um 0,7 Prozentpunkte.

Leicht kürzere Dauer der Arbeitslosigkeit

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat sich die Dauer der Arbeitslosigkeit wie bereits im Vormonat leicht gesenkt. Der Anteil Personen, die 1 Jahr und länger eine Arbeit suchten, reduzierte sich von 783 auf 776 (-7). 1'177 Personen waren im Februar 7 bis 12 Monate lang arbeitslos (+5) und 2'594 Personen 1 bis 6 Monate lang (+5).

Rückgang bei 50plus-Jahrgängen

In der Altersklasse der 50 bis 64-Jährigen zählte der Thurgau am 28. Februar 1'333 Arbeitslose. Das sind 22 Personen weniger als im Vormonat Januar mit 1'355. Bei den 25 bis 49-Jährigen liegt die Anzahl aktuell bei 2'656 (+16) und bei den 15 bis

24-Jährigen bei 553 (+5). Bezüglich Funktion stieg die Anzahl arbeitsloser Personen in einer Hilfsfunktion um 19 auf 1'651. Bei Personen in einer Fachfunktion sank die Zahl um 15 auf 2'511 und bei Kaderleuten um 5 auf 251. Bei Lehrlingen erhöhte sich die Anzahl auf 85 (+3), bei Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern auf 35 (+1).

Offene Stellen im Thurgau

Per 28. Februar waren bei den Thurgauer RAV 1'566 offene Stellen registriert (+189 gegenüber dem Vormonat). 1'234 dieser Stellen waren meldepflichtig; 332 Stellen unterstanden nicht der Meldepflicht. Zugänge an Stellen gab es im Februar 1'354 (-223), 1'152 davon meldepflichtige und 202 nicht meldepflichtige Stellen. Abgänge bei den offenen Stellen verzeichnete der Thurgau 1'165 (-2). Davon waren 952 meldepflichtig, 213 waren nicht meldepflichtig.

Effiziente Arbeitslosenkasse (ALK) im Corona Jahr 2020 Trotz beachtlichem Mehraufwand im Corona-Jahr 2020 hielt die Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau ihre Verwaltungskosten unter Kontrolle. Das belegt der Leistungsindex des SECO. Die Thurgauer ALK nimmt im Vergleich aller Kassen eine der vordersten Positionen ein. Die zu bewältigenden Volumen waren so hoch wie noch nie. Im 2020 wurden für 9'994 Bezüger Arbeitslosenentschädigungen (ALE) von insgesamt CHF 146 Mio. ausbezahlt. Im Vorjahr waren es 8'780 Bezüger und CHF 110 Mio ALE. Eine besondere Herausforderung war die rasche Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung (KAE). Während 2019 27 Betriebe CHF 1.9 Mio. KAE erhielten, prüfte und rechnete die Arbeitslosenkasse im Corona-Jahr 2020 für 3'931 Betriebe Kurzarbeitsentschädigungen ab und zahlte dabei insgesamt CHF 161 Mio. an die betroffenen Thurgauer Arbeitgeber aus. (pd)

1'109 Personen im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf Stellensuche

Das Total der Stellensuchenden in Appenzell Ausserrhoden hat gegenüber dem Vormonat um drei Personen zugenommen. Neu sind 1'109 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 668 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 441 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 117 in der Kündigungsfrist. Weitere 244 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 80 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs o.ä.) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt laut einer Mitteilung der Ausserrhoder Kantonskanzlei unverändert bei 2,2 Prozent.

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 614 Männer und 495 Frauen. 408 Stellensuchende (Vormonat 394) sind über 50 jährig. 13,2 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.

In der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 134 Personen beim RAV gemeldet. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 2,2 Prozent auf gleichem Niveau wie die allgemeine Quote über alle Altersklassen.

RAV führte im Februar 649 Beratungsgespräche

Im Februar 2021 haben die Personalberater und -beraterinnen im RAV Appenzell Ausserrhoden 649 Beratungsgespräche durchgeführt. Insgesamt konnten sich im Verlauf des Monats 97 Personen von der Arbeitsvermittlung abmelden, während dessen sich auf der andern Seite 100 Personen neu anmelden mussten.

Seit Beginn der Coronakrise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden 41 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden damit laut Mitteilung 884 Betriebe für ein Total von 152'000 wirtschaftlich bedingter Ausfallstunden. Derzeit verfügen 322 Betriebe über eine Bewilligung für Kurzarbeit.