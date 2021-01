Arbeitsmarkt Über 14'000 Stellensuchende im Kanton St.Gallen, die Voranmeldungen zur Kurzarbeit steigen an Im Jahr 2020 ist die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen so sehr angestiegen wie zuletzt 2009 während der Finanzkrise. Ende Dezember waren es 38 Prozent mehr Stellensuchende als im Vorjahresmonat. Auch die Voranmeldungen zur Kurzarbeit haben wieder etwas zugenommen.

Die Coronakrise wirkt sich auf den Arbeitsmarkt aus.

Bild: Luca Linder

(pd/lim) Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 war, bedingt durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, im langjährigen Vergleich aussergewöhnlich. Eine mehrjährige Phase sinkender oder gleichbleibender Stellensuchendenzahlen wurde abgelöst durch einen abrupten Anstieg im Frühjahr und weiter steigende Werte im ganzen Jahresverlauf.



So sehen die Zahlen in der Ostschweiz aus:

Die Situation im Kanton St.Gallen

In den ersten beiden Monaten hatte die Zahl der Stellensuchenden nur leicht über den Vorjahreswerten gelegen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons St.Gallen. Die Zahl der Stellensuchenden stieg im März um 14 Prozent gegenüber dem Vormonat und im April um sieben Prozent – dies in einer Phase, in der die Werte üblicherweise sinken. «Entsprechend waren auch die Vorjahresveränderungen ungewöhnlich.» Ende August lag diese bei 45 Prozent, seither sinkt sie wieder leicht.

Ende Dezember 2020 waren im Kanton St.Gallen 14'334 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Dies ist ein Anstieg um 366 Personen oder 2,6 Prozent gegenüber Ende November. Im Vergleich zum Jahresende 2019 sind 3'962 oder 38,2 Prozent mehr Stellensuchende auf einem RAV gemeldet. Dieser Anstieg ist etwas höher als in der Gesamtschweiz (34,9%) und im Kanton Thurgau (31,2%).

Dienstleistungsbranchen im Jahresvergleich am stärksten betroffen

Nicht jede Branche ist gleich stark betroffen. So beträgt der Anstieg im Gastgewerbe im Vorjahresvergleich 73,6 Prozent, im Baugewerbe und bei den Finanzdienstleistungen 21,8 Prozent. Generell ist die Zunahme bei den Dienstleistungen mit 42,2 Prozent höher als in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe mit 33,8 Prozent. Im produzierenden Sektor ist das Baugewerbe mit seiner eher tiefen Zunahme die Ausnahme. Im Dienstleistungsbereich weisen auch die Verkehrs- und Transportbranche (+60,3%) sowie der Kunst-, Sport- und Unterhaltungsbereich (+55,4%) einen Anstieg über dem Mittel des Sektors auf. Darunter liegen neben der Finanzbranche der Gross- (+30,3%) und der Detailhandel (+38,8%).

Etwas mehr Anträge auf Kurzarbeit aus der Industrie

Die Entwicklungen von 2020 haben sich auch in den Voranmeldungen zur Kurzarbeit gespiegelt. Diese sind im Frühjahr in sehr kurzer Zeit regelrecht explodiert und erreichten im Juni und Juli einen Höchststand von über einem Drittel aller Beschäftigten im Kanton. Ein Teil dieser Voranmeldungen hatte vorsorglichen Charakter. Aktuell, also für den Januar 2021, sind vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Gesuche von rund 3'000 Betrieben für gegen 40'000 Mitarbeitende bewilligt worden. Dies entspricht gut jeder achten beschäftigten Person im Kanton, in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe etwas mehr als jeder sechsten, bei den Dienstleistungen knapp jeder achten.

Relativ zu den Beschäftigten haben im produzierenden Sektor die Textil- und Bekleidungsbranche, das Papier- und Druckgewerbe sowie der Metall- und der Fahrzeugbau jeweils rund 30 Prozent ihrer Mitarbeitenden gemeldet. Bei den Dienstleistungen sticht das Gast- und Hotelleriegewerbe mit mehr als der Hälfte der Beschäftigten heraus. 30 Prozent sind es in der Kunst-, Sport und Unterhaltungsbranche, gegen ein Viertel bei den freiberuflichen, technischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen.

Die Situation im Kanton Appenzell Innerrhoden

Im Kanton Appenzell Innerrhoden waren Ende Dezember mit 146 Personen acht Stellensuchende mehr verzeichnet als im Vormonat (138, Vorjahresmonat 161). Davon sind 81 (74, 105) Personen gemäss Angaben des Kantons effektiv arbeitslos. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 0,91% (0,83%, 1,18%). 65 (64, 56) Personen sind zurzeit in arbeitsmarktlichen Massnahmen integriert, erzielen einen Zwischenverdienst oder befinden sich in der Kündigungsfrist.

Mit einer Quote von 0,9% weist der Kanton Appenzell Innerrhoden eine Arbeitslosenquote aus, die deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 3,5% liegt.