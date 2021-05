Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote geht langsam zurück: Das sind die neuen Zahlen aus St.Gallen und dem Thurgau Im Kanton St.Gallen nimmt die Zahl der Arbeitslosen leicht ab, die Kurzarbeit bleibt hoch. Die Arbeitslosenquote im Kanton Thurgau bewegt sich wieder im Rahmen der Jahre vor dem Pandemieausbruch.

Die Arbeitslosenquote in den Ostschweizer Kantonen nimmt langsam ab. Bild: Benjamin Manser

(pd/mas) Im April 2021 ist die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat erneut gesunken. Ende April waren 13'672 Stellensuchende beim RAV gemeldet. Das sind 432 Personen weniger als Ende März. Im Vergleich zum Vorjahreswert sind acht Prozent mehr Personen auf dem RAV gemeldet, schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung.

Bei den jüngeren Stellensuchenden sowie in einzelnen Branchen liegt die Zahl sogar unter dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum April 2020 sind 1006 Personen oder 7,9 Prozent mehr auf Stellensuche. Dieser Anstieg ist etwas höher als in der Gesamtschweiz (6,5 Prozent), aber tiefer als im Kanton Thurgau (9,5 Prozent). Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit sind stabil geblieben. Aktuell haben rund 3100 Betriebe für etwas mehr als 38'000 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet.

Vor einem Jahr stieg die Zahl der Stellensuchenden rasch

Vor einem Jahr führte der Bundesrat Massnahmen zur Pandemiebekämpfung ein. Was zur Folge hatte, dass die Zahl der Stellensuchenden rasch anstieg. Ende April 2020 waren im Kanton St.Gallen fast 800 Personen mehr auf Stellensuche als einen Monat davor. In diesem Jahr folgt die Entwicklung wieder weitgehend dem üblichen saisonalen Muster, wonach im Frühjahr die Zahlen sinken. Weiter schreibt der Kanton: «Entsprechend ist zu erwarten, dass, wenn keine überraschenden Entwicklungen eintreten, die Zahl der Stellensuchenden sich in den kommenden Monaten weiter dem Vorjahreswert annähert.»

Zahl der jüngeren Stellensuchenden liegt unter dem Vorjahreswert

Die Zahl der jüngeren Stellensuchenden zwischen 15 und 24 Jahren liegt bereits jetzt um zwölf Prozent unter dem Vorjahreswert, nämlich bei 1471 (Ende April 2020: 1669). Bei den 25- bis 49-Jährigen ist die Zahl im Monatsvergleich ebenfalls gesunken, um 210 Personen (-2,6 Prozent). Der Wert liegt aber immer noch um 676 (9,3 Prozent) über dem April-Wert 2020. Analog ist die Situation bei den 50-jährigen und älteren Stellensuchenden: -125 (-2,9 Prozent) im Monatsvergleich, +528 (+14,3 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

Abnahme im Süden rascher als im Norden

Im letzten Monat hat sich die Zahl der Stellensuchenden in allen Wahlkreisen zurückgebildet. Im Vorjahresvergleich zeigen sich unterschiedliche Verläufe. Während im Sarganserland und im Werdenberg praktisch Gleichstand herrscht, liegen die Werte in den Wahlkreisen Rorschach, St.Gallen und Wil nach wie vor mehr als zehn Prozent über den Werten des April 2020. Im Sarganserland hat zu dieser Entwicklung ein beträchtlicher Rückgang bei den Stellensuchenden aus dem Gastgewerbe, dem Detailhandel und dem Bereich Verkehr und Transport beigetragen, im Werdenberg fällt die Abnahme im Baugewerbe ins Gewicht.

Ähnliche Entwicklung in den Wirtschaftssektoren

Im Monatsvergleich zeigen sich in den Wirtschaftssektoren gesamthaft vergleichbare Entwicklungen. Im Industriesektor beträgt die Abnahme 4,0 Prozent (-225), bei den Dienstleistungen 2,3 Prozent (-182). Vor einem Jahr war der Anstieg bei den Dienstleistungen mit 8,1 Prozent leicht höher als im produzierenden Sektor (+6,8 Prozent). In einzelnen Branchen liegt die Zahl der Stellensuchenden bereits jetzt unter dem Wert des Vorjahrs.

Im produzierenden Sektor ist dies im Baugewerbe der Fall, bei dem 14 Personen weniger auf den RAV gemeldet sind. Bei den Dienstleistungen trifft dies auf den Finanzbereich zu (-9,1 Prozent), besonders ausgeprägt auf die Banken (-18,2 Prozent). Die Jahresentwicklung der Zahlen der Stellensuchenden im Detailhandel (+8,7 Prozent) und im Gastgewerbe (+10,3 Prozent) liegt im Mittel des Sektors. Eine Zunahme ist etwa im Gesundheits- und Sozialwesen (+15,7 Prozent) festzustellen.

Anträge auf Kurzarbeit gehen leicht zurück

Die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Mitarbeitenden hat gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen. Die Zahl liegt bei rund 3100 Betrieben und 38'000 Mitarbeitenden, also bei einem Achtel der Beschäftigten im Kanton. In der Industrie ist es ein Sechstel, bei den Dienstleistungen sind es etwas weniger. Im Industriebereich weisen die Textilindustrie, das Papier- und Druckgewerbe sowie die metallverarbeitende Industrie Anteile um 30 Prozent auf.

Im Dienstleistungsbereich stechen das Gastgewerbe und die Hotellerie mit mehr als jeder zweiten beschäftigten Person heraus. Auch bei den freiberuflichen Dienstleistungen sowie im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung, Erholung ist jede vierte beschäftigte Person für Kurzarbeit angemeldet.

Aus den Voranmeldungen zur Kurzarbeit lassen sich nur teilweise Rückschlüsse auf die Höhe der ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigung ziehen. Diese Information ist erst mit einigen Monaten Verzögerung verfügbar, schreibt der Kanton in seiner Mitteilung.

(pd/mas) Die Arbeitslosenquote sinkt im Kanton Thurgau auf 2,6 Prozent. Somit reduzierte sich die Zahl der arbeitslosen Personen von März auf April um 263, dies entspricht 0,2 Prozent. Das schreibt der Kanton Thurgau in einer Mitteilung vom Freitag. Weiter heisst es:

«Der Rückgang der Zahl der Stellensuchenden beziehungsweise der Arbeitslosen bewegt sich damit im Rahmen der Jahre vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.»

Die Quote der Stellensuchenden liegt mit aktuell 5 Prozent um 0,1 Prozentpunkte tiefer als im März. Per 30. April 2021 waren 7768 Stellensuchende auf den Thurgauer RAV gemeldet, nun sind es 189 Personen weniger als im Vormonat März.

Dieselbe Arbeitslosensituation wie vor einem Jahr

Die aktuelle Anzahl Stellensuchender ist um 676 höher als im April 2020. Damals waren bei einer Quote von 4,6 Prozent 7092 Personen auf der Suche nach einer neuen Anstellung. Die Situation der Arbeitslosen ist praktisch auf dem Stand vom April 2020. Das belegt die gleiche Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent. Die RAV-Zentren registrierten Ende April 2020 4074 Arbeitslose. Damit liegt die aktuelle Arbeitslosenzahl von 4053 um 21 Personen tiefer als damals. Zu erwähnen ist, dass die Corona-Pandemie schon im April 2020 negative Auswirkungen hatte auf den Arbeitsmarkt.

Jüngere profitierten vom verbesserten Arbeitsmarkt

Wie schon im März profitieren hauptsächlich die 15- bis 24-Jährigen und die 25- bis 49-Jährigen von der verbesserten Arbeitsmarktsituation. In der Alterskategorie 15- bis 24-Jährige reduzierte sich die Anzahl um 46 auf aktuell 469, bei den 25- bis 49-Jährigen um 212 auf 2241. Die Zahl der arbeitslosen Personen zwischen 50 bis 64 Jahren blieb mit 1340 und einem Rückgang um 4 Personen praktisch konstant. Vor allem Männer profitieren vom Rückgang der Arbeitslosigkeit, bei den Frauen fiel der Rückgang deutlich geringer aus. Konkret sank die Arbeitslosenzahl bei den Frauen innert eines Monats um 68 auf 1668, bei den Männern um 195 auf 2385.

Weniger ausländische Arbeitslose

Ende April waren 1933 Schweizerinnen und Schweizer von der Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 85 Personen weniger als im März. Stärker reduzierte sich die Anzahl ausländischer Arbeitsloser, nämlich um 178 auf 2120. Während in der Funktion Fachkräfte 2283 Arbeitslose (-134) gemeldet sind, gibt es bei der Kategorie Hilfskräfte 1386 betroffene Personen (-116). In den drei RAV im Kanton Thurgau sind ausserdem 268 Kaderleute (+2), 71 Lehrlinge (-8) sowie 34 Schülerinnen, Schüler und Studierende (-4) gemeldet.

Mehr offene Stellen

Ende April waren bei den Thurgauer RAV 1898 offene Stellen registriert (+439 gegenüber dem Vormonat). 1556 dieser Stellen waren meldepflichtig, 342 Stellen unterstanden nicht der Meldepflicht. Zugänge an Stellen gab es im April 1703 (+281), 1458 davon meldepflichtige und 245 nicht meldepflichtig. Abgänge bei den offenen Stellen verzeichnete der Thurgau 1264 (-265). Davon waren 1044 meldepflichtig, 220 waren nicht meldepflichtig.