Licht am Horizont nach fast zwei Jahren Coronapandemie versprechen die jüngsten Zahlen des St.Galler Amts für Wirtschaft zur Arbeitslosigkeit im Kanton. Ende Januar 2022 waren 20 Prozent weniger Personen zur Stellensuche auf einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet als zur gleichen Zeit im Vorjahr, nämlich 11’436 Stellensuchende. Dies sind noch immer mehr als vor der Corona-Pandemie, wie das Amt für Wirtschaft mitteilt. Doch sei im Monatsvergleich ein Rückgang festzustellen, der stärker ausfalle als in den meisten Jahren – sprich es waren 266 oder 2,3 Prozent weniger Personen bei einem RAV gemeldet.

Im Vergleich zum Januar 2021 sind 2815 Personen oder 19,8 Prozent weniger auf Stellensuche. Diese Abnahme ist etwas geringer als in der Gesamtschweiz (-20,9%). Vor der Pandemie, also anfang 2020, betrug die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen 10’407. Das waren 1’029 Personen oder 10 Prozent weniger als aktuell.

Positive Bilanz zum Einsatz in den Impfzentren

Eine positive Bilanz zieht das Amt für Wirtschaft und Arbeit für das freiwillige Einsatzprogramm «Assistent/-in Impfzentrum», das vor Weihnachten erfolgreich abgeschlossen worden sei. 253 Stellensuchende haben im Zeitraum zwischen 14. April 2021 und 23. Dezember 2021 total 3’179 Einsätze oder umgerechnet 17’485 Stunden ohne Zwischenfälle absolviert, wie es heisst. Das Amt sei über den Arbeitgeberservice der Arbeitslosenversicherung (ALV) massgeblich an der Selektion und Rekrutierung der stellensuchenden Personen beteiligt gewesen. In mehrfacher Hinsicht eine erfreuliche Premiere, wie Daniel Lang, Hauptabteilungsleiter ALV, sagt. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen mit variierenden Betriebszeiten sei das Angebot «sehr gut angekommen».

Um den Betrieb in den Impfzentren sowie den sieben Pop-Up-Impfstellen weiterhin sicherzustellen, wurde den Teilnehmenden von Seiten der Betreiber ein Übernahmeangebot im Zwischenverdienst gemacht. Bis Ende 2021 konnten so für 50 Stellensuchende Arbeitsverträge im Stundenlohn ausgestellt werden. Besonders erfreulich sei die Besetzung der Betriebsleitungen der Impfzentren St.Gallen und Wil mit Stellensuchenden aus dem Einsatzprogramm; dies gilt auch für drei von vier Betriebsleitungsstellvertretungen. Nach Ende des Programms erhielten die Stellensuchenden eine Arbeitsbestätigung und je nach Anzahl Einsätze zusätzlich einen Gutschein von «GastroSt.Gallen».

Kurzarbeit wieder leicht angestiegen

Die Arbeitslosigkeit ist in allen Regionen kurz- und langfristig gesunken. Am stärksten ist die Abnahme im Monatsvergleich im Wahlkreis Rorschach, wobei hier der Industriesektor mit fast 10 Prozent auffällt. Gegenüber dem Vorjahr weist der Wahlkreis Wil einen Rückgang von 16 Prozent auf, mehr als ein Viertel sind es im Sarganserland und in See-Gaster. Die überdurchschnittliche Abnahme in diesen Wahlkreisen hänge aber auch mit der stärkeren Zunahme im Vorjahr zusammen.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm in fast allen Branchen ab. Im Jahresvergleich ist die Abnahme mit 23,4 Prozent im produzierenden Sektor stärker als bei den Dienstleistungen (-16,6%). Dies sei ein Hinweis darauf, dass der Rückgang nicht nur saisonal bedingt sei, sondern mit der konjunkturellen Situation zusammenhänge. Man könne von einem «sehr optimistischen Ausblick» reden, sagt Lang.

Aufgrund der im Dezember verschärften Coronamassnahmen ist die Zahl der für Kurzarbeit vorangemeldeten Mitarbeitenden per Ende Januar 2022 wieder etwas angestiegen - auf den Stand von vor zwei Monaten. Betroffen sind 740 Betriebe mit 10’000 Mitarbeitenden. Das ist jede dreissigste beschäftigte Person im Kanton. Besonders zugenommen hat der Anteil im Gastgewerbe und in der Hotellerie mit mehr als einem Viertel sowie im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung und Erholung, wo aktuell 6 Prozent der Beschäftigten zur Kurzarbeit vorangemeldet sind. Überdurchschnittlich sind die Anteile nach wie vor in der Textilindustrie (17%), in der Metallindustrie (14%) und im Automobil- und Fahrzeugbau (26%).