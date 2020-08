Arbeitsloser ergaunert eine halbe Million Franken und verprasst es für Kokain und Escort-Services Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland muss sich ein Arbeitsloser wegen Betrugs verantworten. Er soll von Vertrauensseligen über eine halbe Million Franken ergaunert und davon recht fidel gelebt haben. Dutzende haben viel Geld verloren.

Über eine halbe Million Franken hat ein Arbeitsloser von mehr als 40 Opfern durch Betrug erschafft. Bild: Christian Beutler

Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland muss sich ein Arbeitsloser wegen Betrugs verantworten. Er soll von Vertrauensseligen über eine halbe Million Franken ergaunert und davon recht fidel gelebt haben. Die Anklage fordert eine Haftstrafe von sieben Jahren. Die Höhe ihres Antrags darf als Hinweis auf die Schwere der Anschuldigungen gelten, auch wenn vorab die Unschuldsvermutung gilt.

Zur Last gelegt wird dem heute 52-Jährigen, er habe von mehr als 40 Opfern über 579000 Franken ertrogen. Dazu gaukelte er zunächst seiner Mitbewohnerin vor, dass er eine millionenschwere Erbschaft in Aussicht habe. Er könne sie aber wegen Knast und Geldmangels leider nicht auslösen. Um glaubwürdig zu erscheinen, soll er dazu Belege gefälscht haben. Die Frau habe dem Mann schliesslich geglaubt, wohl nicht zuletzt, weil sie Gefühle für ihn gehegt habe. So gab sie ihm ein Darlehen von 180000 Franken aus dem eigenen Sack.

Als die Rückzahlung ins Stocken kam, geriet die Frau selbst in grosse Geldnot. So pumpte sie nun ihrerseits zahlreiche Personen aus dem persönlichen Umfeld an, zur «kurzfristigen Engpass-Überbrückung». Die vertrauensseligen Bekannten halfen ihr, wo sie konnten. In Wahrheit seien die Gelder aber weiter an den Beschuldigten geflossen, zeigt sich die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Geprägt von Drogen, Sex und Sozialhilfe

Die besagte Erbschaft habe der Angeschuldigte damit jedenfalls nicht ausgelöst, wohl auch, weil sie gar nicht existierte. Vielmehr habe er die Mittel für seinen verschwenderischen Lebensstil rausgehauen. Dazu gehörten Kokainkonsum sowie sexuelle Dienstleistungen durch Escortservices. Allein für Kokain habe er eine Viertelmillion Franken pulverisiert und über mehr als ein Jahr hinweg Mengen im Gegenwert von täglich jeweils 600 Franken konsumiert. Eine Stunde mit den Escort-Damen schlug mit 300 Franken zu Buche, gemeinsames Koksen ging extra.

Im Sommer 2017 liefen so allein mittels Schäferstündchen gut 20000 Franken auf, so die Anklage. Die einschlägigen Dienstleister aus dem Werdenberg und der Innerschweiz hatten neben Massagen und Oralverkehr auch «weitergehende sexuelle Dienste» versprochen. Weil er selbst aidskrank sei, wird ihm auch noch der Versuch schwerer Körperverletzung zur Last gelegt. Denn der Verkehr mit den Damen erfolgte offenbar ungeschützt, sodass er eine mögliche Ansteckung zumindest in Kauf genommen habe.

Weil das Geld trotz allem knapp wurde, soll er auch noch Sozialhilfe beantragt haben, durchaus erfolgreich. Nach anderthalb Jahren flog der Schwindel zwar auf. Da hatten sich aber bereits Schulden von über 21000 Franken angehäuft. Zudem soll er mehrfach gegen seine Mitbewohnerin tätlich geworden sein und sie geohrfeigt haben.

Gläubiger wollen Geld zurück

Neben dem gewerbsmässigen Betrug und dem Sozialhilfebetrug, werden ihm somit Drogendelikte, der Versuch schwerer Körperverletzung sowie mehrfache Tätlichkeiten zur Last gelegt. Die beantragten sieben Jahre Haft sollen unbedingt ausgesprochen werden. Der Mann sass in der Sache schon fünf Monate in Untersuchungshaft und lebt seit 18 Monaten im vorzeitigen Vollzug.

Die Forderungen der Zivilkläger belaufen sich auf fast 400000 Franken. Sie reichen im Einzelfall von einigen Tausend Franken bis hin zu hohen fünfstelligen Summen. Die Gläubiger finden sich mehrheitlich in der Region Werdenberg-Sarganserland und dem Fürstentum Liechtenstein, aber auch in der Innerschweiz, dem Bernbiet und im Kanton Zürich.

Auch die Mitbewohnerin ist wegen gewerbsmässigen Betrugs angeklagt. Sie soll mittäterschaftlich im persönlichen Umfeld den Grossteil der Mittel beschafft haben, unter wohl bewusst falschen Angaben. Denn sie hegte erhebliche Zweifel an der angeblichen Erbschaft oder hätte sie doch mindestens haben müssen, heisst es. Für sie, die ja auch viel eigenes Geld verloren hat, ist jedoch eine deutlich mildere Sanktion beantragt: Zwei Jahre auf Bewährung.