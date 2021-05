Zweiter Wahlgang Max Eugster schafft Historisches: Er ist der erste SP-Gemeindepräsident von Herisau Die Entscheidung im Herisauer Wahlkrimi ist gefallen. Max Eugster (SP) entscheidet das Rennen um das Gemeindepräsidium für sich. Er distanziert Sandra Nater im zweiten Wahlgang überraschend deutlich um 727 Stimmen.

Zwei Gemeinderäte kämpften ums Herisauer Präsidium: Max Eugster (SP) und Sandra Nater (FDP). Bild: APZ

Der Nachfolger von Kurt Geser steht fest: Max Eugster wird neuer Gemeindepräsident von Herisau. Der aktuelle Vize-Gemeindepräsident und Bauvorsteher schafft dabei Historisches. Er ist der erste SP-Politiker an der Spitze Herisaus.

Eugster erhielt am Sonntag im zweiten Wahlgang 2279 Stimmen, das sind 727 mehr als seine Kontrahentin Sandra Nater von der FDP. Die Gemeinderätin hätte bei einem Sieg ebenfalls Neuland erobert. Sie wäre die erste Frau an der Spitze Herisaus gewesen.

Tiefe Wahlbeteiligung

Erneut tief war Wahlbeteiligung. Sie lag bei 38,8 Prozent. Im ersten Durchgang waren 36,7 Prozent aller Berechtigten an die Urne gegangen. Am 11. April hatten sich Sandra Nater und Max Eugster ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, das überraschend in die Verlängerung musste. Mit einem zweiten Wahlgang hatten nur die wenigsten gerechnet.

Nater galt als Favoritin, da die FDP die grösste Fraktion im Gemeindeparlament stellt und die Kandidatin von SVP und CVP unterstützt wurde. Der im Dorf ebenfalls geschätzte SP-Politiker Eugster wurde hingegen nur von der kleinen EVP sekundiert. Sandra Nater hatte im ersten Wahlgang 1786 Stimmen noch die Nase vorn. Sie erhielt aber nur 32 Stimmen mehr als Eugster. Die FDP-Politikerin verpasste das absolute Mehr um 13 Stimmen.