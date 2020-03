Zweiter Corona-Todesfall in Ausserrhoden – Frau erliegt dem Virus

Am Montag ist im Spital Herisau eine Person, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, verstorben. Es ist der zweite Todesfall in Appenzell Ausserrhoden infolge des Coronavirus. Die Zahl in der Ostschweiz steigt damit auf drei.