Zweiter Corona-Fall in Appenzell Ausserrhoden Die Frau befindet sich schon seit geraumer Zeit in Quarantäne. Es geht ihr aber den Umständen entsprechend gut.

Die Verhaltensempfehlungen des Bundes im Umgang mit dem Corona-Virus.

Benjamin Manser

Die am Corona-Virus erkrankte Frau in Appenzell Ausserrhoden befand sich bereits seit einiger Zeit unter Quarantäne. Am vergangenen Wochenende zeigte sie erste Symptome. Die Probe, welche vom Spital Herisau entnommen wurde, stellte sich als positiv heraus.

Die Patientin zeigt geringe grippale Symptome, es ist jedoch keine Hospitalisierung notwendig. Die medizinische Versorgung ist gewährleistet. Die Frau wird sich seit Auftreten der ersten Symptome noch mindestens zehn Tage in Isolation aufhalten. Diese kann erst aufgehoben werden, wenn die Patientin mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr zeigt.

Der zweite Fall in Appenzell Ausserrhoden ändert nichts an der medizinischen Beurteilung der Lage durch das Amt für Gesundheit (BAG). Die Hygienemassnahmen sollen weiter konsequent eingehalten werden.

Appenzell Ausserrhoden publiziert fortlaufend Infomationen auf der Kantonswebseite.

Das BAG veröffentlicht ebenfalls aktuelle Infomationen auf seiner Webseite, eigens für das Corona-Virus.