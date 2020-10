Zweifache Premiere für den SC Herisau beim Derby gegen Rheintal Der fehlerhafte SC Herisau bleibt gegen Rheintal erstmals ohne Punkt – und sein Captain ebenfalls.

Herisaus Captain Roman Popp (rechts) versucht an Jonas Josef Kofler vorbeizukommen. Mea McGhee

Dank diverser Coronaverschiebungen der Konkurrenz die Chance auf den ersten Tabellenplatz, der punktelose Gegner, die Führung Roman Popps in der Skorerliste der Gruppe 2: Mit schönen Aussichten durfte Herisau in den Match gegen Rheintal steigen.

Als Captain Popp am Samstag zurückblickte, waren seine Ausführungen aber vor allem von Frust und Kopfschütteln geprägt. Popp sagt:

«Wir dürften dieses Spiel nie verlieren.»

Zu viele Eigenfehler und zu viele Strafen machte er als Gründe für das 2:4 aus. «Persönlich lief es mir auch nicht.» Erstmals in dieser Saison blieb der Routinier ohne Skorerpunkt.

Stürze und zerbrochene Stöcke

Herisau nützte im Gegensatz zu Rheintal zwar eine frühe und lange doppelte Überzahl zu einem Tor (durch den nachsetzenden Gartmann in der 10. Minute). Stilsicherheit brachte dieses 1:0 aber nicht. Überhaupt verlief das Derby auf bescheidenem Niveau. Es war umkämpft, aber beidseits ohne spielerische Linie. Stürze, verlorene und zerbrochene Stöcke gehörten zur Tagesordnung wie grosse Lücken in der neutralen Zone. Diese brachten aber selten etwas ein, weil sich Herisauer wie Rheintaler ungeschickt anstellten.

Beispielcharakter hatte die 11. Minute, als Binder (von der Strafbank kommend) alleine Richtung Bauer laufen durfte, sich aber mit der Scheibe im Niemandsland verfuhr. Und auch die Szene kurz nach der ersten Pause: Ein einziger Rheintaler Verteidiger sah sich folgenlos der kompletten dritten Herisauer Angriffslinie gegenüber.

Auch Rheintal hatte einen «Mann»

Entscheidende Momente trugen sich zu Beginn des dritten Abschnitts zu. Der freistehende Eigenmann profitierte von einem wirren Rheintaler Pass und schoss das 2:1. Er verpasste nach einem Querzuspiel Koblers das 3:1 ganz knapp und wurde kurz darauf wegen eines Checks gegen den Kopf mit zwei plus zehn Minuten bestraft: Im perfekt inszenierten Powerplay gelang den Gästen der Ausgleich. Und nach Gartmann und Eigenmann war es nun ein Rheintaler «Mann», der auf sich aufmerksam machte: Mica Moosmann assistierte beim 2:2, schoss das 2:3 und ins leere Tor das 2:4.

Die Rheintaler hatten das Geschehen und die Führung an sich gerissen, sie bejubelten in der Schlussphase jeden geblockten Schuss und jede Befreiungsaktion – und verdienten sich den ersten Sieg durch die minim grössere Durchschlagskraft und die etwas kleinere Zahl von Flüchtigkeitsfehlern.

Der Oktober als «Heim-Monat»

Drei Tore und sieben Assists stehen für Popp nach fünf Partien zu Buch, dazu war er gegen Argovia im Penaltyschiessen erfolgreich. «Diesmal wollte die Scheibe auch bei mir nicht ins Tor», blieb ihm am Samstag festzustellen. Er fühlte sich an die vergangene Saison erinnert, als er ob vergebener Möglichkeiten ab und zu haderte. Popp sagt:

«Grundsätzlich fühle ich mich fit, spüre das Vertrauen des Trainers.»

Als weiteren Grund für seine persönlich starke Statistik führt er Marc Pace auf, neben dem er nun schon sehr lange spielt. Der Center hält sich aktuell allerdings im Ausland auf, wie überhaupt die Besetzung diesmal aus verschiedenen Gründen äusserst dünn war.

Auffällig: Herisau gab in allen drei Heimspielen Zähler ab, holte auswärts aber in zwei Partien das Punktemaximum. Eher als Zufall denn als Trend wollte Popp dies sehen. Was punkto Perspektiven besser ist, folgen doch im Oktober nicht weniger als vier weitere Spiele im Sportzentrum, das nächste am Samstag gegen Reinach. Die Begegnung vom 14. Oktober gegen Prättigau wurde wegen eines Coronafalls bei den Bündnern um eine Woche verschoben.