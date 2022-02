Session Zwei neue Gesichter für Appenzell Innerrhoden: Grosser Rat wählt Bezirksgerichtspräsidenten und kantonalen Datenschutzbeauftragten Der Grosse Rat hat an der Session vom Montag den neuen Bezirksgerichtspräsidenten und den kantonalen Datenschutzbeauftragten gewählt.

Marco Seydel übernimmt ab Juli das Präsidium des Bezirksgericht. Bild: Selina Schmid

Der Grosse Rat hat Marco Seydel an der Session vom Montag einstimmig zum neuen Bezirksgerichtspräsidenten gewählt. Seydel wird damit einziger hauptamtlicher Richter in Appenzell Innerrhoden. Sein Vorgänger Caius Savary wird nach 16 Amtsjahren per Ende April zurücktreten.

Seydel freut sich über die Wahl. Er sagt auf Anfrage: «Es ist eine besondere Herausforderung und Verantwortung, in dieser Funktion in der Justiz für Innerrhoden tätig zu sein.» Als Erstes wolle er gemeinsam mit dem aktuellen Stelleninhaber und den weiteren Personen des Bezirksgerichts einen Überblick über die Abläufe verschaffen, um einen optimalen Übergang sicherzustellen. Der Stellenantritt ist per 1. Juli vorgesehen.

Beruflich breiter Rucksack

Die Gerichtskommission des Grossen Rats war für die Auswahl und Nominierung des Bezirksgerichtspräsidenten verantwortlich. Sie schrieb die Stelle in der ganzen Deutschschweiz aus und führte mit drei Personen persönliche Gespräche. Angela Koller, Präsidentin der Gerichtskommission und Grossrätin für den Bezirk Rüte, sagt am Montag, dass Seydel fachlich und persönlich überzeugt habe. «Durch seine berufliche Erfahrung verfügt er über einen breiten Rucksack.»

Marco Seydel, neu gewählter Bezirksgerichtspräsident Bild: PD

Marco Seydel ist 39 Jahre alt und im Kanton St.Gallen aufgewachsen. Seit 2015 arbeitet er als Departementssekretär des Volkswirtschaftlichen Departements in Appenzell Innerrhoden. Er studierte Jura an der Universität Fribourg, erlangte 2010 das Anwaltspatent und war unter anderem fünf Jahre als Gerichtsschreiber am Kantonsgericht Zug tätig. Dadurch bringe er, so Angela Koller, die nötige Erfahrung am Gericht mit. Marco Seydel lebt in Appenzell, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Die Gerichtskommission unterzog Marco Seydel auch einem externen Assessment durch eine externe Stelle. Dabei wurde er unter anderem auf sein Führungs- und Teambildungsverhalten, seine Durchsetzungsfähigkeit und Konfliktmanagement geprüft. Das Assessment sei positiv ausgefallen.

Angela Koller sagt weiter: «Seydel kennt den Kanton gut. Da er aber nicht hier aufgewachsen ist, ist er wenig verbandelt. Damit bewahre er eine gewisse Unabhängigkeit.» Landammann Roland Dähler und Ständerat Daniel Fässler gaben die Referenzen. Dähler sagt am Montag, dass er sich als Departementssekretär mit Land und Leuten bekannt machen konnte. «Er ist ein ruhiger, tatkräftiger Mensch. Er kann sich rasch in ein Thema einarbeiten, und entsprechende Entscheidungen treffen.»

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter im Appenzellerland

Es ist erst das zweite Mal, dass der Grosse Rat den Bezirksgerichtspräsidenten ernennt. 2005 beschloss die Landsgemeinde die Reorganisation des Gerichts, nachdem die Belastung für die Richter im Nebenamt zu gross wurde. Der Präsident des Bezirksgerichts muss seither über einen Abschluss der Rechtswissenschaften verfügen und übt die Tätigkeit als Hauptamt aus. Caius Savary gab im Oktober 2021 seinen Rücktritt bekannt.

Savary wurde 2018 zum Thema einer geheimen, 80-minütigen Beratung des Grossen Rats. Grund waren Beanstandungen gegen Savary. Sein Umgang mit Angestellten der Gerichtskanzlei habe zu wünschen übrig gelassen. Auch sei es zu Differenzen mit einer Gerichtsschreiberin gekommen. Er wurde damals im zweiten Wahldurchgang mit 24 Ja-Stimmen gewählt.

Der Grosse Rat hat an der Session vom Montag zudem die Wahl von Rechtsanwalt Stefan Gerschwiler als kantonalen Datenschutzbeauftragter genehmigt. Gerschwiler führt seit einigen Jahren auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden das Datenschutzmandat und verfüge laut Standeskommission darum über gute Kenntnisse und Erfahrung im Datenschutzbereich. Er seit gut vernetzt. Stefan Gerschwiler ist 42 Jahre alt und wohnt in Rorschach.