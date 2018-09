Zwei Spezialitäten unter einem Dach: Goba kauft «Appenzeller Nidelzeltli» Die Firma Goba hat die Marke «Appenzeller Nidelzeltli 212» gekauft. An den Süssigkeiten mit Karamellgeschmack soll sich durch die Übernahme jedoch nichts ändern – nur der Produktionsstandort wird von Herisau nach Bühler verschoben.

Neu werden die Appenzeller Nidelzeltli» in der Goba-Manufaktur in Bühler hergestellt. (Bild: pd)

(pd/stm) Die Firma Goba AG hat die Marke «Appenzeller Nidelzeltli 212» gekauft. Und alles was dazu gehört: Die geheime Rezeptur und alle Maschinen, die es braucht, bis die Nidelzeltli mit Karamellgeschmack produziert und in der Dose und im Beutel abgefüllt sind.

Der Grund für den Verkauf: Markus Diem ist mit seiner Firma Tanner 212 & Co AG in Herisau im Bereich des Kaffeehandels und der Produktion von Lebensmittelspezialitäten tätig. Im Zuge der Konzentration auf das Hauptgeschäft «Bergkaffee 212» hat er einen Käufer für seine Produktelinie «Appenzeller Nidelzeltli 212» gesucht – und gefunden.

Produktion in Bühler

Bis Mitte September wurde noch in Herisau produziert, danach wurde alles Notwendige in die Goba Manufaktur transportiert. Ab dem Stichtag 1. September ist die Goba AG für alle Geschäfte rund um die «Appenzeller Nidelzeltli 212» zuständig. Und ab Oktober werden die Süssigkeiten auch in der Goba-Manufaktur in Bühler hergestellt. Die beiden für die Produktion in Herisau zuständigen Mitarbeiterinnen werden weiter bei Tanner 212 beschäftigt bleiben.

Wie es in der Mitteilung heisst, freue sich Diem, dass er mit Goba einen Partner gefunden hat, der genügend Fachwissen besitzt, um die «Appenzeller Nidelzeltli 212» als Appenzeller Spezialität weiter im Markt zu verankern und zu verbreiten. Gleiches gilt für Goba: Geschäftsführerin Gabriela Manser sieht diese traditionsreiche Marke als bereichernde Ergänzung in der Manufakturvielfalt ihres Unternehmens.

So kam Tanner 212 zu seinem Namen

Die Firma T212 wurde 1839 von Johann Jakob Tanner als Spezerei- und Kolonialwarengeschäft gegründet. 1857 erwarb er die Liegenschaft Schmiedgasse 212 in Herisau. Damals gab es an der Schmiedgasse nicht weniger als sieben «Tanner». Der Volksmund nannte das Geschäft von Johann Jakob Tanner schon bald «Tanner 212». Bereits 1877 war das «212» Bestandteil der Firmenbezeichnung, was auch im Markennamen der «Appenzeller Nidelzeltli 212» Eingang fand.

Schon damals galten Nidelzeltli als beliebte Süssigkeit. Mehr als hundert Jahre später – nach dem Zweiten Weltkrieg – erlebten die Nidelzeltli einen ungeahnten Aufschwung. Zu verdanken ist dies der Tatsache, dass während des Krieges grosse Mengen an Kondensmilch zur wirtschaftlichen Notvorsorge ans Pflichtlager gelegt wurden. Nach dem Krieg fand man keine sinnvolle Verwendung dafür. Findige Leute fingen an, Nidelzeltli zu fabrizieren. Auch in der Firma Tanner 212 begann man zu dieser Zeit nach einem alten Rezept mit der Herstellung der Nidelzeltli. Die «Appenzeller Nidelzeltli 212» entwickelten sich rasch zur beliebten Hausspezialität. Heute wird T212 als Familienbetrieb von Markus Diem in 5. Generation geführt.

Die «Appenzeller Nidelzeltli 212» gibt es schon seit den 50er Jahren. Eine spezielle Auszeichnung erreichten sie laut Mitteilung, als dieses bodenständige Produkt als Teil des kulinarischen Erbes der Schweiz eingestuft wurde.