Zusammenschluss der Parteien Corona und Personalmangel: SVP-Lokalparteien im Mittelland in der Krise Die SVP-Lokalparteien haben Mühe, Präsidenten zu finden. Im Mittelland gibt es nun deswegen Bestrebungen, eine gemeinsame Partei zu gründen. Doch aufgrund Corona dauert dies länger als geplant.

Gegen den Personalmangel bei den Lokalparteien, wie hier in Gais, soll der Zusammenschluss zur Mittelländer Sektion helfen. Bild: PD

Eigentlich hätte er ja schon längst den Hut nehmen wollen. Doch noch ist Heinz Bischof im Amt. Seit 2013 präsidiert er die SVP Gais. Auf die nächste Hauptversammlung will er zurücktreten. Doch wann diese stattfinden kann, ist aufgrund der Pandemie ungewiss. «Ein erstes Datum war einst vor den Sommerferien angesetzt gewesen. Doch damals kam mir beruflich etwas dazwischen», so Bischof. Mittlerweile gilt die Zertifikatspflicht respektive die 3-G-Regel. Bischof möchte daher aktuell keine Hauptversammlung ansetzen, da er davon ausgeht, dass zu wenige Mitglieder daran teilnehmen würden. Und eine schriftliche Versammlung lehnt der Präsident ab. «Eine richtungsweisende Versammlung steht an. Das soll keine anonyme Sache werden.»

Die rund 45 Mitglieder umfassende Partei steht vor einer Neukonstituierung. Und zwar einer folgenreichen. Der Anschluss an eine SVP Mittelland soll diskutiert werden. Denn eine Nachfolge für das Präsidium in Gais findet sich nicht. Die Suche begann vor rund 1,5 Jahren. Und Bischof beschreibt sie mittlerweile als «aussichtslos». Auch stand zur Debatte, ob sich die Partei deswegen auflösen sollte. Doch diesen Vorschlag verwarfen die Mitglieder. Seit rund einem Jahr sind aber alle Aktivitäten auf Eis gelegt.

Gesucht: Eine Präsidentin oder ein Präsident

Es ist lediglich das Präsidium, das sich nicht besetzen lässt. Gemäss Bischof finden sich ausreichend Freiwillige, die im Vorstand mitwirken möchten. So liesse sich auch die aktuelle Vakanz aufgrund Richard Hofers Rücktritt als Aktuar wieder besetzen. Aber als Präsidentin oder Präsident will sich niemand zur Verfügung stellen. Kein seltenes Problem: In den anderen Mittelländer Gemeinden bietet sich ein ähnliches Bild.

Anick Reto Volger ist Präsident der kantonalen SVP. Zugleich präsidiert er die SVP Speicher – obwohl er seit mittlerweile zwei Jahren in Schönengrund wohnt. Denn auch in Speicher fand sich niemand, der das Präsidium übernehmen wollte. Und gemäss Volger würden in Teufen und Bühler auch schon seit längerem Nachfolgen für die jetzigen Präsidenten gesucht.

Gründung der SVP Mittelland steht an

Die Gründung einer SVP Mittelland sei da ein folgerichtiger Schritt, so Volger.

«Es ist eine Notlösung, aber eine, die mittlerweile unumgänglich scheint.»

Anick Reto Volger ist Präsident der SVP AR. Bild: Archiv

Die einzelnen Sektionen entscheiden eigenständig, ob sie der SVP Mittelland beitreten wollen oder nicht. In Speicher und Teufen hätten die Mitgliederversammlungen dem Beitritt bereits zugestimmt, und in Bühler und Gais stünden die Zeichen zumindest auf Grün. Für die neu entstehende Partei braucht es einen Vorstand wie auch Ansprechpersonen, welche das lokale politische Geschehen in den jeweiligen Dörfern verfolgen. Für alle Positionen liessen sich geeignete Personen finden, gibt der SVP-Kantonalpräsident weiter an.

Zusammenschluss noch in diesem Jahr?

Doch noch ist unklar, wann die SVP Mittelland tatsächlich gegründet wird. «Wenn die Zertifikatspflicht nicht bestünde, wäre die Gründung schon viel weiter fortgeschritten», so Volger. Denn aktuell liessen sich Hauptversammlungen mit einer möglichst hohen Anzahl an Mitgliedern nicht durchführen. Und auf eine rege Diskussion hofft der Kantonalpräsident. «Wir möchten über die Zukunft der SVP-Sektionen einen offenen Dialog führen. Ich will erklären können, warum dieser Schritt zum Zusammenschluss nun ansteht. Und auch die Statuten müssten wir besprechen.» Alles in allem: Wichtige Entscheidungen, die Volger breit abgestützt wissen will. Er hofft, dass noch in diesem Jahr die Gründung der SVP Mittelland vollzogen werden kann. Aber schlussendlich hängt das vom Fortgang der Pandemie ab.

Die SVP Mittelland wäre nicht der erste Zusammenschluss der SVP-Lokalparteien; eine SVP Vorderland gibt es schon seit längerem. Und die Diskussionen im Hinterland haben ebenfalls bereits begonnen. Volger: «Dort sind wir aber noch nicht ganz so weit wie jetzt im Mittelland.»