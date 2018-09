Der Viehschauexperte begutachtet die Kühe von hinten Seit bald 20 Jahren ist Sepp Fuster Viehschauexperte. Weil er das Pensionsalter erreicht, bewertet der Wolfhäldler dieses Jahr letztmals die Kühe an Schauen im Appenzellerland und im Kanton St. Gallen. Er sagt, warum der erste Eindruck so viel zählt. Mea McGhee

An den Viehschauen werden die Kühe begutachtet. (Bild: APZ)

An Viehschauen werden Missen gewählt, Preise für schöne Euter vergeben oder Zuchtgruppen ausgezeichnet. Während das Publikum eher auf den sanften Blick, die Hörner oder die Farbe der Kühe achtet, begutachten die Experten den Körperbau – zuerst von hinten, dann von der Seite. Denn: Die körperlichen Voraussetzungen einer Kuh beeinflussen die Milchleistung und damit die Wirtschaftlichkeit des Tieres. Eine gute Kuh ist robust, langlebig, fruchtbar und gibt viel Milch. Bei der Beurteilung haben die Viehschauexperten das Zuchtziel des Braunviehzuchtverbandes im Kopf.

Sepp Fuster ist ein erfahrender Viehschauexperte. (Bild: MC)

Ein erfahrener und langjähriger Viehschauexperte ist Sepp Fuster aus Wolfhalden. Zu sechs bis acht Schauen im Appenzellerland und im Kanton St. Gallen wird er jeweils aufgeboten. Dieses Jahr kommt er an der kantonalen Stierschau in Herisau sowie an den Gemeindeschauen in Gais, Appenzell, Waldstatt, Mosnang und Kirchberg zum Einsatz. «Einzig in Urnäsch war ich noch nie. An diesem Tag richte ich jeweils meine eigenen Kühe für die Viehschau Wolfhalden her», sagt Fuster. Heuer wird er letztmals von Amtes wegen das Exterieur der Kühe beurteilen. Mit dem Erreichen des Pensionsalters oder nach 20 Jahren endet nämlich die Karriere eines Schauexperten.

Früher als Experten-Duo unterwegs

In seiner Anfangszeit als Experte, nahm Sepp Fuster jeweils mit einem Kollegen die Beurteilung des Viehs vor. «Von einigen Experten habe ich viel gelernt», sagt der Wolfhäldler. Seit einiger Zeit ist nur noch ein Experte für die Beurteilung einer Abteilung verantwortlich. Pro 100 Tiere wird ein Experte eingesetzt. Man stehe durchaus unter Beobachtung und unter Druck. «Das kann einen nervös machen», so Fuster. Es sei wichtig, sich nicht auf Diskussionen mit den Züchtern einzulassen. Und wie geht der Experte am Schautag vor? «Der erste Eindruck zählt!» Es sei einfach, wenn in einer Abteilung ein Tier raussteche, das man ganz vorne aufstellen könne. Manchmal, besonders an grossen Zuchtschauen, sei es aber eine knappe Entscheidung zwischen mehreren Tieren. Anspruchsvoll findet Sepp Fuster die Beurteilung der Erstmelk-Kühe. «Bei den älteren Tieren sind die Unterschiede grösser.»