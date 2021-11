2017 wurde er abgelehnt Zu teuer, zu unklar: An der Debatte im Kantonsrat hagelt es Kritik am Gesundheitsbericht Vier Stunden dauerte die Debatte im Ausserrhoder Kantonsrat zum Gesundheitsbericht. Die Fraktionen fanden ihn teilweise überladen, zu teuer und es fehlten in ihren Augen die konkreten Massnahmen, die sich daraus ableiten lassen sollten. Für Gesundheitsdirektor Yves Noel Balmer ist der Bericht aber gar kein Planungsinstrument.

Zum Erstaunen Céline Tanners (PU), Herisau, finden die Heilpraktiker keine Erwähnung im Gesundheitsbericht. Bild: Gerhard Seybert

Es war eine Diskussion, die kein Ende zu nehmen schien. Da war selbst Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, überrascht: «Ich dachte, die Debatte würde ein bis zwei Stunden dauern», sagte er. Doch die Genehmigung des Gesundheitsberichts im Kantonsrat am Montag in Walzenhausen dauerte geschlagene vier Stunden.

Der Regierungsrat hat den 172 Seiten umfassenden Bericht vor den Sommerferien verabschiedet. Detailliert wird darin das Ausserrhoder Gesundheitswesen analysiert. Der Bericht wird alle vier Jahre erneuert und dem Kantonsrat vorgelegt. Das letzte Mal, 2017, lehnte dieser ihn jedoch aufgrund der ihm mangelhaft erscheinenden Aussagekraft hinsichtlich der konkreten Herausforderungen ab. Heuer war das anders. Mit 59 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung wurde er gutgeheissen. Gegenstimmen gab es keine – trotz vieler kritischer Voten während der Debatte.

Kosten-Nutzen-Verhältnis wurde bemängelt

So bemängelte Markus Schmidli (FDP), Schwellbrunn, Mitglied der Kommission Gesundheit und Soziales, dass die Schlussfolgerungen aus den Daten in dem Bericht fehlen. Eine politische Würdigung finde nicht statt. So bleibe der Bericht ein «teures Nachschlagewerk». Rund 300000 Franken dürfte gemäss Balmer die Erstellung des Gesundheitsberichtes gekostet haben. Die FDP-Fraktion wie auch die Parteiunabhängigen teilten die Auffassung Schmidlis, wobei die Parteiunabhängigen noch ausführten, dass sie im Bericht den Bezug zum Regierungsprogramm vermissten. Die Mitte/EVP erwartet künftig eine klare Prioritätensetzung. Die SP hingegen war der Ansicht, dass der Bericht seine Funktion als politisches Steuerungsinstrument erfüllt. Und die SVP schlug vor, den Gesundheits- mit dem Sozialbericht zu verknüpfen und die Publikation auf alle acht bis zehn Jahre auszudehnen, um ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis sicherzustellen.

Eine Lösung, von welcher Balmer jedoch abriet, da die Komplexität und Datenfülle bereits jetzt schon für viele die Grenze des Zumutbaren erreicht habe. Auch wären die Intervalle von acht bis zehn Jahren zu lange. «Eine Trendabzeichnung ist dann nicht mehr ersichtlich», so Balmer. Die Kritik, dass sich aus dem Bericht keine konkreten Massnahmen erschliessen, wies der Gesundheitsdirektor von sich. Der Gesundheitsbericht stelle schliesslich kein Planungsinstrument für den Regierungsrat dar. Dessen Aufgaben seien klar definiert. Der Bericht liefere keine neuen Erkenntnisse, sondern legitimiere lediglich die bisherigen Bestrebungen und gebe dem Kantonsrat einen Gesamtüberblick über die aktuellen Entwicklungen. Mehr nicht. Auch die fehlende Priorisierung sei darauf zurückzuführen, dass eine Auflistung der Aufgaben ohne Wertung vorgenommen wurde. Für Peter Gut (PU), Walzenhausen, stiess diese Argumentation auf Unverständnis. «Wenn dieser Bericht nur für den Kantonsrat erstellt wurde, ist er wirklich teuer. Dann schlägt er mit 4600 Franken pro Mitglied zu Buche.»