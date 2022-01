Zentrumsentwicklung Bunte Fassaden und Gassenclubs: Wie zwei zentrale Strassen in Herisau belebt werden sollen Im Rahmen der Zentrumsentwicklung werden in Herisau Visionen für die Gossauerstrasse und die Oberdorfstrasse gesammelt. Die Anwohnenden, Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Gewerbebetreibenden werden zur Mitwirkung aufgerufen.

An der Kick-Off-Veranstaltung «üseri Gass - Gossauerstrasse» entstanden verschiedene Visionen. Bild: pd

Am Montag, 24. Januar, findet im Alten Zeughaus in Herisau von 19 bis 21.30 der zweite Anlass der Reihe «üseri Gass - Gossauerstrasse» statt. Es handelt sich dabei um eine von der Gemeinde, der Stiftung Dorfbild und dem Gewerbeverein Herisau initiierte Ideenwerkstatt für die Gestaltung der Gossauer- und der Oberdorfstrasse. Die Spurgruppe besteht seitens der Gemeinde aus dem Gemeindepräsidenten Max Eugster und Gemeinderat Glen Aggeler, sowie dem Leiter Volkswirtschaft und Kultur, Marco Forrer. Die Stiftung Dorfbild wird von Werner Frischknecht und Corina Vuilleumier vertreten und der Gewerbeverein von Ralph Nessensohn und Jürg Mohler.

Bevölkerung zur Mitwirkung aufgerufen

Am ersten Anlass, anfangs Dezember, nahmen rund 15 Personen teil. Darunter Anwohnende, Gewerbebetreibende und Liegenschaftsbesitzende. Im Fokus stehen die Gossauer- und Oberdorfstrasse vom Platz bis zur Bäckerei Abderhalden und vom Platz bis zur Migros. Während die Teilnahme am ersten Anlass nur auf persönliche Einladung erfolgte, richtet sich der zweite Anlass an alle Interessierten mit einem Bezug zur Gossauerstrasse als Nutzende, also Bewohnende, Gewerbler oder Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer. Eine zweite Veranstaltung mit Fokus auf der Oberdorfstrasse ist für den 7. Februar, ebenfalls um 19 Uhr im Alten Zeughaus geplant.

Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Zentrumsentwicklung statt. «Mit den aktuellen Veränderungen, der Sanierung der Gossauerstrasse, dem Bau der Migros sowie der Renovation des Coop und der Dorfkirche mit den Umgebungsarbeiten auf dem Platz sehen wir eine grosse Chance nun in dieser Spange Migros – Coop/Platz – Abderhalden eine begleitende Entwicklung vorzunehmen», erklärt Gemeinderat Glen Aggeler.

Diese müsse aber breit von den Betroffenen getragen werden. Man wolle die Beteiligten ernst nehmen. Beziehungen untereinander, Identität und Verbundenheit mit dem Quartier, der Gemeinde und das Vertrauen könnten so gestärkt werden. Aggeler hat grosse Visionen für die Gemeinde. Man müsse die gute Ausgangslage und das Potenzial nutzen:

Der Gemeinderat Glen Aggeler ist Mitglied der Spurgruppe für die Zentrumsentwicklung. Bild: pd

«So kann sich Herisau zum reizvollsten Wohnort der Ostschweiz mit herausragender Wohnqualität, gemütlichen Begegnungsräumen und vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten im Dorf entwickeln.»

Die Gossauerstrasse soll unter anderem durch charmante Ecken, sowie farbige und geschmückte Fassaden aufgewertet werden. Bild: rak

Einkaufsangebot soll vielfältiger werden

In der Gossauerstrasse bemängelten die Anwesenden am ersten Anlass den Verkehr, die Parkplätze, wenig Lebendigkeit sowie fehlende Aufenthaltsqualität. Auch das durch Vandalismus und Littering beeinträchtigte Sicherheitsgefühl, sowie dass sich die Menschen, vor allem die Bewohnenden, zu wenig kennen, wurden als Negativpunkte genannt. Aus der Diskussion sind einige Visionen entstanden. So sollen charmante Ecken, farbige und geschmückte Fassaden sowie aufgewertete Räume und Nischen zur Aufenthaltsqualität beitragen. Auch autofreie Aktionen mit Tischen auf der Gasse, wie in den Touristenorten in Italien, wurden diskutiert. Dem «sich fremd sein» soll eine gemeinsame Identität mit dem Projekttitel «Gassenclub» Abhilfe schaffen.

Auch bei der Oberdorfstrasse ist die fehlende Aufenthaltsqualität ein Anliegen. Aber auch der Angebots-Mix an Verkaufsmöglichkeiten bietet Verbesserungspotenzial. Der Verkehr und das fehlende Leben in der Gasse wurden auch hier bemängelt. Auch die Oberdorfstrasse soll an Charme gewinnen. Die vorhandenen Plätze sollen, unter anderem mit Begrünung, neu gestaltet und zu beliebten Aufenthaltsmöglichkeiten werden. Die Ansiedelung von verschiedenen Läden entlang der Gasse soll bewusst gefördert werden. Auch für die Oberdorfstrasse wurde die Gründung eines Gassenvereins diskutiert. Ebenfalls zur Identität beitragen sollen gemeinsamen Aktionen wie Spiele-Tage oder eine gemeinsame Weihnachtsbeleuchtung.

An der Oberdorfstrasse soll ein vielfältigeres Angebot an Läden entstehen. Bild: rak

Visionen konkretisieren

Nach der erfolgreichen Kick-Off-Veranstaltung, bei der zahlreiche Visionen gesammelt wurden, finden nun am 24. Januar, respektive am 7. Februar, weitere Anlässe statt. Nach einer Einführung in das Projekt werden die Visionen vorgestellt, bevor diese in Kleingruppen konkretisiert werden sollen. «Noch sind es Ideen und diese sollen mit den Betroffenen möglichen anderen Lösungen zugeführt werden», erklärt Aggeler.

Für den Anlass gilt die 2-G-Regel. Anmeldungen werden bis am Freitag unter 071 354 54 26 oder via Mail an volkswirtschaft@herisau.ar.ch entgegengenommen. Am 7. Februar findet ein Anlass mit Schwerpunkt Oberdorfstrasse statt. Dafür werden Anmeldungen ebenfalls über die oben genannten Kontaktmöglichkeiten entgegengenommen.