Urnenabstimmungen Nach der Flut an Kandidierenden bei den Innerrhoder Wahlen: Grosser Rat verschärft die Bedingungen In Zukunft werden in Innerrhoden für Gegenvorschläge bei Wahlen an der Urne zehn Unterschriften von Stimmberechtigten notwendig sein. Der Grosse Rate reagiert damit auf den Missbrauch bei den diesjährigen Wahlgängen im Frühling.

An der Landsgemeinde kann jede Person einen Gegenvorschlag einbringen. Für Wahlen an der Urne sind künftig zehn Unterschriften notwendig. Bild: Hanspeter Schiess

Für Gegenvorschläge bei Wahlen an der Urne gibt es in Appenzell Innerrhoden künftig wieder höhere Hürden. Der Grosse Rat hat am Montag im Rahmen einer Teilrevision die Verordnung über ausserordentliche Urnenabstimmungen angepasst. Demnach ist für einen Gegenvorschlag die Unterschrift von zehn stimmberechtigten Personen notwendig.

Der Grosse Rat reagiert dabei auf die Situation bei den diesjährigen Wahlen. Statt an der Lands- und an den Bezirksgemeinden, mussten diese wie 2020 coronabedingt an der Urne durchgeführt werden. Im Vorfeld sind nicht weniger als 27 Gegenvorschläge eingereicht worden. Im Kanton sorgte dies für Verwirrung und Unmut, denn viele dieser Kandidierenden wurden nie angefragt.

Kandidaten müssen nicht vorab informiert werden

Nun korrigiert der Grosse Rat auf Antrag von Grossrätin Angela Koller (Rüte) einen Entscheid vom Februar. Damals strich er die Regelung mit den zehn Unterschriften, die bereits bei den Wahlen 2020 galt, wieder aus der Verordnung. Dies nicht zuletzt auf Wunsch der Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK). Damit sollte der gelebten Praxis an der Landsgemeinde, wo jedermann einen Gegenvorschlag einreichen kann, Rechnung getragen werden.

Dieses Jahr habe es bei Gegenvorschlägen einen Missbrauch gegeben, sagte Grosrat Matthias Rhiner (Oberegg) am Montag während der Debatte. Es gehe nun darum, einen solchen in Zukunft zu verhindern. Der Präsident der StwK setzte sich in einem weiteren Punkt durch. Wer einen Gegenvorschlag machen will, muss demnach die betreffende Person nicht vorab informieren. Ein entsprechender Streichungsantrag, den Rhiner stellte, wurde angenommen. Dies gilt ebenso für den Antrag von Grossrat Hans Dörig (Rüte). Dieser forderte, dass die zehn Unterschriften für einen Gegenvorschlag von Stimmberechtigten aus der jeweiligen Körperschaft stammen müssen.

Es gab aber auch Stimmen, welche sich gegen die Verschärfungen aussprachen. Grossrat Urban Fässler (Gonten) kritisierte die Ungleichbehandlung von Wahlen und Initiativen. Die politischen Rechte dürften nicht eingeschränkt werden.