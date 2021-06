Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes WWF bekämpft die Massnehmen der Standeskommission zum Gewässerschutz Innerrhoden will Gewässerräume für die Bezirke festlegen. Der Umweltverband hält das für unzureichend und hat deshalb Rekurs eingelegt.

Die Kantone müssen den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer ausscheiden. Bild: Kenneth Nars

Appenzell Ausserrhoden hat in Waldstatt ein Pilotprojekt in Angriff genommen. Waldstatt wurde als Pilot ausgewählt, weil die Hinterländer Gemeinde keine Grenzen mit anderen Kantonen hat und deshalb keine Harmonisierung mit anderen Playern die Festlegung kompliziert. «Der Kanton St.Gallen hat die Prinzipien für die Gewässerraumfestlegung mit Akteuren diskutiert. Diese werden nun von den Behörden in einem Leitfaden fixiert. Der Akteurprozess wird weitergeführt», sagt Lukas Indermaur, Geschäftsführer des WWF St.Gallen. Im Kanton Thurgau wurden flächig für ganze Gemeinden auch noch keine Gewässerräume ausgeschieden, wie es die Kantone laut dem «neuen» Gewässerschutzgesetz von 2011 tun müssten.

Gegen die Gewässerraumfestlegung im Kanton Appenzell Innerrhoden durch das Bau- und Umweltdepartement in den Bezirken Oberegg, Schwende und Rüte hat der WWF Appenzell 2020 Einsprachen erhoben, die vom Bau- und Umweltdepartement abgelehnt wurden. Jetzt ist ein entsprechender Rekurs des WWF im Fall Oberegg bei der Standeskommission hängig.

Gewässerräume sollen neu festgelegt werden

Verlangt wird im Rekurs, den Entscheid des Bau- und Umweltdepartements aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Gewässerraumfestlegung im Bezirk Oberegg zu überarbeiten und neu aufzulegen. Denn: Schon in der Übersichtstabelle werde augenscheinlich, dass «in der ganz überwiegenden Mehrheit der Gewässerabschnitte auf eine Festlegung des Gewässerraums verzichtet wurde», heisst es im Rekurs. Bei einer Gesamtlänge aller Abschnitte von 59997 Metern sei auf einer Länge von 52339 Metern auf eine Festlegung verzichtet worden. Das entspreche 87 Prozent der Gesamtgewässerlänge im Bezirk Oberegg.

«Grund für den Verzicht war neben der Einordnung als Wald bei 54 Prozent oft die Einordnung als sehr kleines Gewässer bei 28 Prozent. Gründe dafür sind nicht ersichtlich», sagt Martin Zimmermann, Geschäftsführer des WWF Appenzell. Es sei unklar, wie die Einordnung als sehr kleines Gewässer zu Stande gekommen sei, ob überwiegende Interessen gegen einen Verzicht geprüft worden seien und – wenn ja – warum diese einem Verzicht nicht entgegenstünden. Ein Verzicht sei immer dann erfolgt, wenn der betreffende Gewässerabschnitt auf einer Landeskarte mit Massstab 1:25000 nicht verzeichnet ist, so Zimmermann.

Laut dem technischen Bericht soll es einen entsprechenden Verzichtsautomatismus geben. Und zwar habe die Standeskommission 2017 eine entsprechende Weisung erlassen. Auch bei eingedolten Gewässern sei fast durchwegs ein Verzicht auf die Gewässerraumfestlegung erfolgt, heisst es im Rekurs.

WWF-Einsprache wurde abgewiesen

Schon Ende 2020 hatte der WWF gegen diesen pauschalen Verzicht Einsprache erhoben. Die Einsprache wurde abschlägig entschieden. Es reiche für die Definition eines «sehr kleinen Gewässers» sich auf die Landeskarte 1:25000 zu stützen; dafür werde grundsätzlich kein Gewässerraum ausgeschieden. Dagegen rekurriert nun der WWF. Die Kantone haben den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer festzulegen, der nötig ist für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, den Schutz vor Hochwasser und die Gewässernutzung.

Zu den «natürlichen Funktionen der Gewässer» gehören laut Bundesgericht der Transport von Wasser und Geschiebe, die Sicherstellung der Entwässerung, die Selbstreinigung des Wassers und die Erneuerung des Grundwassers, die Ausbildung einer naturnahen Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und terrestrischen Lebensräumen, die Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, die dynamische Entwicklung des Gewässers, der Lebensraum für Tiere und Pflanzen und die Vernetzung der Lebensräume.

Falls keine überwiegenden Interessen bestehen, kann auf die Ausscheidung von Gewässerräumen verzichtet werden. Das sei nicht der Fall, wenn sie die natürlichen Funktionen der Gewässer oder auch den Hochwasserschutz betreffen, heisst es im Rekurs. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) führte im erläuternden Bericht aber aus, es müsse «in jedem Fall sichergestellt sein, dass die Gewässer ihre Funktion erfüllen können». Auch sehr kleine Gewässer seien wichtig für die Biodiversität und die Vernetzung von Lebensräumen sowie den Hochwasserschutz. Das Bau- und Umweltdepartement habe «sehr kleine Gewässer» falsch definiert, heisst es weiter. Das alleinige Abstellen auf die Landeskarte im Massstab 1:25000 sei kein zulässiges Kriterium für die Definition. Nicht sämtliche kleinen Gewässer seien «Rinnsale von geringer Bedeutung». Ein genereller Verzicht auf die Gewässerraumfestlegung bei sehr kleinen und eingedolten Gewässern sei nicht zulässig. Gerade bei kleinen und sehr kleinen Gewässern im landwirtschaftlich genutzten Gebiet sei die Bedeutung genügend grosser Gewässerräume hoch, «da diese wegen ihrer geringen Grösse im Vergleich zu grösseren Gewässern überproportional mit stofflichen Einträgen (Pflanzenschutzmittel, Nährstoffe) belastet werden». Ausserdem sei die Mehrheit aller Schweizer Fliessgewässer klein (solche, die weniger als zwei Meter breit sind) oder sehr klein, also weniger als einen Meter breit. Für diese Gewässer sei der Gewässerraum überproportional wichtig.

«Fliessgewässer mitsamt ihren Lebensgemeinschaften sind überdurchschnittlich stark beeinträchtigt. Kein anderes Ökosystem in Mitteleuropa verzeichnet derart drastische Verluste an Lebensraum und Artenvielfalt. Sehr kleine Fliessgewässer sind besonders von morphologischer Banalisierung und stofflichen Einträgen bedroht. Dies bedeutet, dass sehr kleine Fliessgewässer besonders schutzbedürftig sind. Nicht nur aus naturwissenschaftlichen Gründen, sondern auch aufgrund der Rechtsgrundlagen soll der Verzicht auf die Festlegung eines Gewässerraums die Ausnahme, die Festlegung demgegenüber die Regel sein», heisst es im Rekurs.

Verstoss gegen Schutzziele

In seinen Einsprachen gegen die Gewässerraumfestlegungen in Rüte und Schwende hatte der WWF 2020 beantragt, die Festlegung sei abzuweisen beziehungsweise es seien die Gewässerräume für die Bezirke Rüte und Schwende nicht wie öffentlich aufgelegt festzulegen. Eventualiter sei, die Plangenehmigung der Gewässerräume in den beiden Bezirken unter Berücksichtigung sämtlicher Beanstandungen zu überarbeiten und die überarbeitete Gewässerraumfestlegung erneut aufzulegen. Das Verfahren der Gewässerraumfestlegung sei zu sistieren, bis jenes in Oberegg entschieden ist. Da sich bei sämtlichen Losen (1, 2 und 10) dieselben Rechtsfragen stellen, sei es prozessökonomisch sinnvoll, das Verfahren in Rüte und Schwende zu sistieren, bis über die Rechtsfragen in Oberegg entschieden sei.

Die Gewässerraumfestlegung liege mehrheitlich im Wald und in der Landwirtschaftszone, zu geringerem Anteil auch in der Bauzone. Die Festlegung der Gewässerräume betrifft Gewässerlebensräume und uferbegleitende Lebensräume, deren Schutz im Gewässerschutzgesetz des Bundes sowie im Natur- und Heimatschutz (NHG) geregelt sind. Der WWF machte in seinem Rekurs geltend, das Planvorhaben verstosse gegen die Schutzziele des Gewässerschutzgesetzes, des Natur- und Heimatschutzgesetzes sowie des Raumplanungsgesetzes, weshalb die Gewässerraumfestlegung nicht bewilligt werden könne.