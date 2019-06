Wolfhalden: Steht das Festival «Rock the Wolves» nach grossem Defizit vor dem Aus? Nach dem Abbruch des Open Airs schreibt die Veranstaltung ein fünfstelliges Defizit. Ein Konzert im Herbst soll das Festival vor dem Ende bewahren. Philipp Wolf

Nicht alle Bands konnten am "Rock the Wolves" zu Ende singen. (Bild: Ulrike Huber)

Es steht schlecht um das beliebte Festival in Wolfhalden. Laut den Organisatoren resultierte am «Rock the Wolves» vergangenes Wochenende ein Defizit im fünfstelligen Bereich. Dies weil das Open Air wegen eines starken Unwetters abgebrochen werden musste.

Das Defizit stellt die Zukunft des Open Airs in Frage. «Wir hatten uns von den letzten beiden Acts viele Einnahmen erhofft», sagt OK-Präsident Christoph Schär, der das «Rock the Wolves» zum ersten Mal leitete. Schär folgte als Präsident auf Manfred Züst, der das Open Air ins Leben gerufen und während 14 Jahren geleitet hatte.

Defizit wird von drei Personen gedeckt

Baschi, der den Höhepunkt des Open Airs hätte markieren sollen, musste sein Konzert nach wenigen Minuten beenden. Maxxwell, die als Schlussact des Festivals geplant waren, konnten nicht mehr auftreten. So mussten rund viereinhalb Stunden Musik gestrichen werden und die Organisatoren zahlten bereits verkaufte Wertkarten wieder aus. «Hätten wir die Wertkarten nicht rückvergütet, hätte die Bilanz gestimmt», sagt Schär.

Christoph Schär, OK-Präsident des «Rock the Wolves». (Bild: PD)

Das Defizit wird gedeckt von Schär, OK-Mitglied Michael Gehringer und einer weiteren Person, die namentlich nicht genannt werden will. Schär sagt:

«Wir vom OK haben bereits vor dem Festival beschlossen, ein allfälliges Defizit zu tragen.»

Immerhin kam die Technik auf dem Open-Air-Gelände nicht zu Schaden, sonst wäre das Defizit wohl ungleich höher ausgefallen.



Zuspruch von Zuschauern und Anwohnern



Seit dem Ende des Open Airs hat der OK-Chef stressige Tage hinter sich. Bereits am Sonntag habe man bis tief in die Nacht diskutiert, wie es nun weitergehen soll, so Schär. Auf Facebook wird dem Festival und den Organisatoren viel Wohlwollen entgegen gebracht.

Verschiedene Personen hätten demnach angeboten, Geld zu spenden, um damit das Überleben des Festivals zu ermöglichen, heisst es seitens der Veranstalter. Schär hat derweil keinen genauen Betrag im Kopf, den er sich erhofft. Man sei froh, um jede Spende.

Im Internet erwähnten die Organisatoren auch die Idee eines Herbstevents, um die Zukunft von «Rock the Wolves» zu sichern. Die Band Maxxwell, der am Samstag ein Konzert verwehrt blieb, habe den Input für diese Herbstveranstaltung gegeben, so Schär. Geplant seien Auftritte von Maxwell und einer weiteren Band.



Organisatoren treffen sich mit der Gemeinde

Aber: Kann das «Rock the Wolves» wirklich mit den Einnahmen aus einem Herbstevent gerettet werde? «Das ist momentan Gegenstand von Abklärungen», sagt Schär und fügt an:

«Entweder machen wir etwas, oder das war’s fürs Rock the Wolves».

Ein Ende des Open Airs wäre schade, sagt er, seien doch sowohl Zuschauerinnen und Zuschauer, als auch Bands, die am «Rock the Wolves» auftreten, weiterhin angetan vom Festival.

Für die Veranstaltung im Herbst sei man bereits mit diversen Parteien in Kontakt, sagt Schär. Am Montagabend treffen sich die Organisatoren von «Rock the Wolves» mit Verantwortlichen der Gemeinde, um die Möglichkeit eines solchen Events auszuloten.

Grosses war geplant

So ist die Zukunft des Open Airs ungewiss. Und das, nachdem man eigentlich mit der 15. Austragung hatte Geschichte schreiben wollen. Noch nie war am «Rock the Wolves» ein so prominenter Künstler wie Mundartsänger Baschi angekündigt worden. Doch genau, als der 32-Jährige daran war, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern, begann es wie aus Kübeln zu schütten und das Festival musste abgebrochen werden.