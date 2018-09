Wo das Arbeiten im Appenzellerland besondere Freude bereitet Zwei Unternehmen aus dem Appenzellerland werden als überdurchschnittlich gute Arbeitgeber ausgezeichnet. Was zunächst nach blossem Prestige klingt, hält für die Betriebe fundierte Erkenntnisse bereit. Martin Schneider

75 Prozent der Mitarbeitenden des «Hof Weissbad» haben ihren Arbeitgeber bewertet. (Bild: Mareycke Frehner.)

Was denken die Arbeitnehmenden über ihren Arbeitgeber? Zwei Unternehmen aus dem Appenzellerland dürfen sich darüber freuen, dass deren Mitarbeitenden offenbar ein gutes Bild von ihnen haben: Die Metzgerei Breitenmoser sowie das Hotel Hof Weissbad belegen beim «Swiss Arbeitgeber Award» Spitzenplätze. Für die jeweilige Geschäftsleitung handelt es sich dabei um mehr als nur gute PR.

200 Fragen müssen beantwortet werden

Christian Lienhard ist Direktor des Hotels Hof Weissbad. (Bild: Urs Jaudas)

Das Hotel Hof Weissbad hat sich in der Kategorie «Mittelgrosse Unternehmen mit 100 bis 249 Mitarbeitenden» ganz vorne platziert. Dass es sich bei diesem Award um mehr als nur Prestige handelt, bekräftigt Christian Lienhard, Direktor des Hotels. Dem Award liegt eine Evaluation bestehend aus 200 Fragen zugrunde und 75 Prozent seiner Angestellten hätten die Befragung ausgefüllt, so Lienhard.

«Wir erhalten von der Firma, welche die Befragung durchführt, detaillierte und komplexe Dossiers. Aus diesen ist ersichtlich, wo die Schwächen liegen und wo wir gut aufgestellt sind.»

Aktuell liegen dem Direktor die detaillierten Auswertungen noch nicht vor. Genaueres, als dass das Hotel auf Platz eins gelandet ist, weiss er darum noch nicht. Im November wird das Kader ein zweitägiges Seminar durchlaufen, an welchem anhand der Befragungsergebnisse konkrete Verbesserungsziele definiert werden sollen. Christian Lienhard macht ein Beispiel:

«Sollte ein Unternehmen intern ein Kommunikationsproblem haben, dann wird dies in den Dossiers klar ersichtlich. Deshalb kann man aus dieser Rückmeldung konkreten Handlungsbedarf ableiten.»

Einen weiteren Vorteil dieser Mitarbeiterbefragung sieht Lienhard darin, dass sie anonym erfolgt ist und daher keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. «Die Vorlauten im Betrieb hört man immer. Wenn wir aber intern eine Befragung durchführen, besteht immer die Gefahr, dass sich gewisse Personen nicht getrauen, etwas zu sagen», so Lienhard.

«Es kommt nicht immer alles auf den Tisch.»

Barbara Ehrbar-Sutter ist Inhaberin der Metzgerei Breitenmoser. (Bild: Urs Jaudas)

Auch Barbara Ehrbar-Sutter sieht den grossen Vorteil dieser Befragung in der Anonymität. Ehrbar-Sutter ist Inhaberin der Metzgerei Breitenmoser, die sich bei den kleinen Unternehmen mit 50 bis 99 Mitarbeitenden auf Rang vier platzierte. «Jedes Jahr haben wir selber Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Obwohl ich spürte, dass wir eine gute Stimmung im Betrieb haben, entschied ich mich, am Award und somit an der Befragung teilzunehmen.», sagt Ehrbar-Sutter.

Sie erhoffte sich ehrliche Meinungen und Rückmeldungen über Dinge, die Mitarbeiter ansonsten eher weniger an sie herantragen würden. «Als Arbeitnehmer hat man vielleicht nicht immer den Mut, alles auf den Tisch zu bringen. Daher ist diese anonyme Befragung wertvoll.» Auch Ehrbar-Sutter wird aus den Dossiers konkrete Zielsetzungen für ihren Betrieb ableiten.

Handeln aufzeigen und Perspektiven bieten

Was braucht es denn, um ein guter Arbeitgeber zu sein? Barbara Ehrbar-Sutter und Christian Lienhard sind sich einig, dass ein respektvoller Umgang zum guten Klima beitrage. «Wenn die Leute in einem Unternehmen langfristig bleiben sollen, dann muss man sie einbeziehen und ihnen aufzeigen, warum man wie handelt», sagt Christian Lienhard. Es gehe immer darum, den Leuten Perspektiven zu bieten.