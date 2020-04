Wirtschaftshilfe, Unterstützung für die Kultur, Beschlüsse per Mail: Die Innerrhoder Standeskommission erlässt dringliche Regelungen in der Coronakrise

Die Standeskommission hat in einem Dringlichkeitsbeschluss Regelungen erlassen. Damit will sie das Funktionieren der kantonalen Körperschaften sichern, langfristigen Schäden an der Wirtschaftsstruktur entgegenwirken, die Gesundheitsversorgung stärken und die Ausbreitung des Coronavirus hemmen.