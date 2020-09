Porträt Wirtschaftliche Not, Verzweiflung, Wut: Heidler Filmemacher zeigt in Reportagen die Auswirkungen der Turiner Ausgangssperre Die Coronakrise hat Turin wie kaum eine andere Region in Italien getroffen. Den Ausnahmezustand erlebt Davide Tisato hautnah mit. Wegen eines Filmprojekts sitzt der Heidler dort derzeit fest – und hat aus der Not heraus interaktive Reportagen über den Alltag der Einwohner produziert.

Als Soziologe interessiert sich Davide Tisato vor allem für die Alltagssorgen der Turiner Bevölkerung. Darüber macht er interaktive Reportagen. Bilder: PD

Tausende Infizierte und Tote, Ausgangssperre, Zusammenbruch des öffentlichen Lebens: Die Coronakrise hat Turin wie kaum eine andere Region in Italien getroffen. Der Heidler Filmemacher und Soziologe Davide Tisato erlebt den Ausnahmezustand in der piemontesischen Hauptstadt hautnah mit – allerdings nicht ganz freiwillig. Denn eigentlich war der 30-Jährige beruflich in Marokko und Spanien unterwegs, wo er an einem interdisziplinären Projekt über Migrationsbewegungen mitarbeitet.

Kurz vor der Grenzschliessung konnte Tisato nach Turin flüchten, wo seine Schwester studierte. Weil er für Recherchearbeiten zu einem neuen Dokumentarfilm sowieso die Marmorsteinbrüche bei Carrara in der Toskana besuchen wollte, kam eine Rückkehr in die Schweiz nicht in Frage. Dies war Anfang März. Zu einem Zeitpunkt, als noch unklar war, wie lange die Pandemie dauert. Wie so viele unterschätzte Tisato den Ernst der Lage. Er erinnert sich:

«Ich dachte, nach zehn bis vierzehn Tagen ist alles vorbei.»

Mittlerweile dauert der Lockdown in der rund 875'000 Einwohner zählenden norditalienischen Metropole bereits über zwei Monate. Nach der Hochburg Lombardei ist das Piemont jene Region, die landesweit am zweitstärksten vom Coronavirus betroffen ist. Im Alltag der Einwohner hat die verhängte Ausgangssperre einschneidende Auswirkungen. Das Haus darf nur noch zum Arbeiten, Einkaufen sowie für unaufschiebbare Arztbesuche verlassen werden. Polizei und Militär sorgen für die Durchsetzung des Verbots, wer sich nicht daran hält, wird gebüsst.

Die wirtschaftliche Not in Turin nimmt zu

Davide Tisato besitzt in dieser Hinsicht mehr Freiheiten. Er gilt als Journalist und darf sich daher für seine Recherchen draussen aufhalten, um etwa Fotos und Interviews zu machen. Die Stimmung in der normalerweise südländisch-lebendigen Stadt bezeichnet er als «seltsam». Zu Beginn der Ausgangssperre seien die Strassen oft menschenleer gewesen. Unterdessen kehrt wieder ein Hauch von Normalität ein, auch weil vor zwei Wochen die rigiden Einschränkungen gelockert wurden. So darf man sich im Augenblick zumindest in der Region Turin frei bewegen, zudem haben Geschäfte, Bars und Restaurants wieder geöffnet. Sie dürfen zurzeit allerdings nur Take-away anbieten.

Seine Eindrücke über die aussergewöhnliche Coronazeit hält Tisato in interaktiven Fotoreportagen, sogenannten «Postkarten aus Turin», fest. Damit möchte der freischaffende Dokumentarfilmer aufrütteln, andere Standpunkte einnehmen und vor allem die sozialen Konsequenzen der Ausgangssperre aufzeigen. Solche Aspekte kämen in den klassischen Medien zu kurz. Tisato sagt:

«In den Berichterstattungen geht es oftmals nur um die katastrophalen Zustände in den italienischen Spitälern.»

Dagegen würden die Alltagssorgen der Bevölkerung kaum eine Rolle spielen. Diese aber nehmen zu, vor allem weil die psychischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronakrise immer spürbarer werden. «Heute ist bei den Leuten die Angst vor einer Wirtschaftskrise grösser als die Angst vor einer Ansteckung», sagt Tisato. Diese Hilflosigkeit führt zu Not, Verzweiflung und Wut. Trotz Versammlungsverbot hat es bereits mehrere, teilweise auch gewalttätige Protestaktionen geben.

Wenig staatliche Hilfe für Selbstständigerwerbende

Am meisten unter der Notlage leiden die sozial Schwachen. 2018 waren gemäss einer nationalen Statistik rund 20 Prozent der Italiener armutsgefährdet. Welche Schicksale sich hinter diesen Zahlen verbergen, zeigt Tisato in seinen Reportagen am Beispiel der Velokuriere eindrücklich auf.

Mit der Ausgangssperre haben sich deren Arbeitsbedingungen wieder verschlechtert, nachdem sie zuletzt Verbesserungen ihrer prekären Arbeitsbedingungen erkämpfen konnten. In der Krise bleiben die Aufträge nun aber aus. Weil sie keine Angestellten der Kurierfirmen, sondern Selbständigerwerbende sind, erzielen sie zurzeit kaum Einkommen. Der italienische Staat hat jedoch Schwierigkeiten, diese Ausnahmesituation zu meistern. Zwar haben Freiberufler und Einzelunternehmer Anspruch auf eine Nothilfe von monatlich 600 Euro. Diese erhalten sie – wenn überhaupt – verspätet. Abgesehen davon reicht der Betrag kaum zum Leben.

Mit Protestaktionen wiesen die Velokuriere in Turin auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen hin.

Dafür führt die Pandemie gemäss Tisato zu mehr Solidarität und zu einer Stärkung des Gemeinschaftssinns in der Gesellschaft. Um auf ihre Problematik aufmerksam zu machen, streikten die Velokuriere zeitweise und verteilten stattdessen Essen an Obdachlose. Für grosse mediale Schlagzeilen sorgte zudem die Aktion «solidarischer Korb», die in ganz Italien zu sehen war. Das Prinzip: Die Leute hängen Körbe an ihre Balkone und Fenster. Wer kann, legt Lebensmittel hinein, damit Bedürftige sich daraus etwas nehmen können.

Film über zwei kubanische Arbeiter

Mit Fragen der sozialen Ungleichheit beschäftigt sich Davide Tisato, der in Heiden und Marseille lebt, auch im Rahmen anderer Projekte. Wie zum Beispiel in seinem Dokumentarfilm «Carbon», der bald an Filmfestivals gezeigt werden soll.

«Carbon» erzählt die Geschichte zwei bester Freunde, die mit über 70 Jahren Holzkohle produzieren, um im aktuellen ökonomischen Kontext Kubas überleben zu können. Die Ideale, für die sie jahrelang gekämpft haben, scheinen sich dabei in Rauch aufzulösen. Der eingangs erwähnte Film in den schneeweissen Marmorsteinbrüchen soll eine Art Kontrast dazu sein. Anstatt versunken im schwarzen Rauch und Kohlenstaub will Tisato im neuen Film die von grellem Licht und weissen Felswänden umgebenen Bergwerksarbeiter porträtieren.