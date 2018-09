«Rosis Wirbelwind» ist das kleinste Theater der Schweiz

«Rosis Wirbelwind», welches auch als «Wohnwagen-Theater» umschrieben wird, spielt diesen Freitag und Samstag in Herisau beim Ebnet-Weiher und am 5. und 6. Oktober in Trogen auf dem Landsgemeindeplatz. Gerold Huber, der Projektinitiant, erläutert, was das Kleintheater so besonders macht.