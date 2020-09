«Wir dachten, dass Corona bis September vorbei ist»: Das Werkheim Neuschwende feiert Ende des Pandemiespuks Bei schönstem Herbstwetter bedankten sich Leitung und Vorstand mit einem gelungenen Fest für den guten Zusammenhalt in einer aussergewöhnlichen Zeit.

«Bei der Planung dieses Tages dachten wir, dass bis heute der ganze Pandemiespuk vorbei sei», bedauert Verena Fricker, Mitorganisatorin und Vorstandsmitglied. «So oder so ist es uns ein Anliegen, mit diesem Fest die einschränkenden Bedingungen der letzten Monate vergessen zu lassen.» Das scheint spätestens beim Anblick der riesenhaften gelben Gestalt (Hannes von Wald-Irniger) gelungen zu sein. In seiner ganz eigenen Art unterhält er sich hier und dort witzelnd und schäkernd mit den Anwesenden und kennt schnell einige beim Namen. Mit seinen witzigen Zaubereien zieht er auch den abweisendsten Zeitgenossen in seinen Bann, zumal er öfters Assistenten braucht, die mit dem geeigneten Hokuspokus selber zu Zauberkünstlern werden.

Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von den fröhlichen Klängen aus der Handorgel von Ernst Wäspi, der im Laufe des Nachmittags oft Gelegenheit bekam, sein Talent mit passenden Musikstücken unter Beweis zu stellen. Zum Schluss gibt’s anstelle der Polonaise eine Coronaise an einem für Abstand sorgenden Seil.

Aussergewöhnliche Arbeit

Als ab 14.30 Uhr Bewohnerinnen und Bewohner, Betreuende sowie Vorstandsmitglieder im blumig geschmückten Innenhof eintrudelten, trug jeder sein ganz persönliches Glas in der Hand. Damit wurde zuerst einmal auf die überstandenen Strapazen angestossen. Es galt aber auch als Einladung und soll Erinnerung sein an eine spezielle, «aber auch wertvolle Zeit», wie Andreas Fischer, Präsident des Vorstandes vom Verein Werkheim Neuschwende in seiner Dankesrede betonte. «Betreuerinnen und Betreuer haben in dieser ungewöhnlichen Situation aussergewöhnliches geleistet. Strukturen, welche im Laufe vieler Jahre entstanden sind, über den Haufen werfen zu müssen und von einem Tag auf den andern neue zu entwickeln, erfordert Flexibilität und Mut», ergänzt er. Viele der Betreuenden hätten einen Teil ihrer Ferien eingesetzt, manche seien mit Angst vor Ansteckung zur Arbeit gekommen und alle haben, Skepsis hin oder her, die Massnahmen mitgetragen.

Ängste überwinden

Der Leiter des Werkheims, Andreas Helmetsberger geht vor allem auf die Leistung der Bewohnerinnen und Bewohner ein, die in dieser Zeit auf vieles verzichten mussten. Sie durften nicht weg, konnten keine Besuche empfangen, mussten auf Ferien, den Sportverein oder das Feierabendbier im Dorf verzichten. Nun fällt sogar der beliebte und berühmte Trogener Adventsmarkt Corona zu Opfer. Viele litten unter Ängsten und haben die Massnahmen nicht immer verstanden. «Trotzdem haben sich alle fast immer daran gehalten», bestätigt Betreuer Ruedi Balsiger. «Wir sind dankbar, dass wir keine Fälle zu beklagen haben, aber nun haben wir langsam genug. Wir sehnen uns nach Normalität.» Sein Nachbar nickt begeistert: «Es langet!»

Dankbar sind die Organisatoren auch für den sonnig warmen Spätsommertag, der es erlaubte, den ganzen Nachmittag bis und mit Abendessen draussen zu verbringen.