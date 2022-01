Wintersport Natureisbahn Weissbad feiert 30. Geburtstag – was sich in diesen Jahren verändert hat und warum sie Gäste aus nah und fern anzieht Die Natureisbahn Weissbad galt lange als Geheimtipp. Wintersport unter freiem Himmel und kostenloser Eintritt machen sie besonders attraktiv. Thomas Mainberger, Präsident Natureisbahn und Schulleiter aus Appenzell, gibt Auskunft.

Die Natureisbahn Weissbad lädt zum Wintersport an einer wunderschönen Lage ein. Bild: Felicitas Markoff

«In diesem Kessel mit den Bäumen rundherum ist die Lage der Natureisbahn Weissbad optimal und einmalig», sagt Thomas Mainberger, Präsident von der Natureisbahn und Schulleiter aus Appenzell. In Weissbad heisst es auch offiziell das «End der Welt», erklärt er. Weil die Natureisbahn durch Spenden finanziert wird, muss niemand Eintritt bezahlen.

Die Besucherinnen und Besucher kommen von nah und fern und geniessen den Wintersport in einer idyllischen Umgebung. Die Saison hat Mitte Dezember begonnen und wird voraussichtlich bis Ende Februar andauern. Die Natureisbahn wird seit Saisonbeginn gut besucht. «Ein wichtiger Aspekt für eine gute Saison ist eine längere und stabile Periode mit trockenem Wetter», sagt Mainberger. Das führt zu guten Eisbedingungen. Letzten Freitag waren etwa 80 Besucherinnen und Besucher hier, um Schlittschuh laufen zu gehen oder Eishockey zu spielen.

Natureisbahn wird bei schlechtem Wetter geschlossen

Thomas Mainberger, Präsident Natureisbahn und Schulleiter aus Appenzell. Bild: Felicitas Markoff

Wie bei fast allen Wintersportarten ist das Wetter die grösste Herausforderung. So kann es vorkommen, dass die Natureisbahn für mehrere Tage geschlossen werden muss, zum Beispiel dann, wenn es schneit, regnet oder zu warm ist. «Wir sind ja nicht Tag und Nacht hier, um die Natureisbahn zu pflegen», sagt der Präsident mit einem Schmunzeln. Wobei Schnee das kleinere Problem ist. Mit einer Maschine wird die Natureisbahn gesäubert und gewischt. Und wenn ganz viel Schnee liegt, kommt ein Pflug oder eine Fräse zum Einsatz. Wenn die Wetterbedingungen zu schlecht sind, um die Natureisbahn zu öffnen, erhalten die Natureisbahnbetreiber dennoch Anrufe von Gästen. Mainberger nimmt es aber mit Humor und sagt: «Man könnte annehmen, dass es bei diesen Wetterbedingungen klar ist, aber dem ist nicht so.» Die Natureisbahn hält so einiges aus und vermag viel Tauwetter zu erleiden, weil der Föhn und der warme Westwind im Talkessel viel weniger spürbar sind. Mainberger sagt:

«Die Eisschicht ist aktuell 15 Zentimeter dick. Das heisst, dass sie bei Tauwetter auch nicht sofort dahinschmilzt.»

30-Jahr-Jubiläum für Natureisbahn

In diesem Jahr feiern die Natureisbahn-Betreiber ihr 30-jähriges Jubiläum. Mit einem Blick zurück sagt Mainberger: «Bis jetzt konnten wir die Natureisbahn jeden Winter öffnen.» In diesen 30 Jahren gab es aber auch ein Winter, der schlecht war. Die Natureisbahn konnte deshalb erst am 27. Januar für zwei bis drei Wochen in Betrieb genommen werden. Was sich in diesen 30 Jahren verändert hat? Mainberger sagt:

«Früher hat die Wintersaison Ende November oder Anfang Dezember begonnen. Weil das Wetter in den letzten Jahren zu warm war, mussten wir hingegen froh sein, wenn wir an Weihnachten öffnen konnten.»

Diese Schüler erobern regelmässig das Eis

Für den täglichen Betrieb kommen auch viele Schülerinnen und Schüler hierher. Wie zum Beispiel die Hofwies Sek-Schülerinnen und -Schüler. Sie spielen an diesem Mittwochnachmittag voller Elan Eishockey und haben sichtlich Freude daran. Zu Beginn haben sie die Eisfläche fast für sich allein. Die Sekundarschüler kommen drei bis vier Mal in der Woche hierher und freuen sich, wenn sie gegeneinander Eishockey spielen können.

Die Sekundarschülerinnen und -schüler kommen regelmässig hierher, um Eishockey zu spielen. Bild: Felicitas Markoff

Eiskunstläuferinnen trainierten wegen Corona auf Natureisbahn

«Vor ein paar Jahren kamen die Gäste überwiegend aus der näheren Umgebung. Jetzt stellen wir aber fest, dass sie auch von weiter weg herkommen», sagt Mainberger. Wie zum Beispiel aus den Kantonen Thurgau und St.Gallen oder aus dem Rheintal. Weil im letzten Jahr alle Eishallen und Eisbahnen wegen der Coronapandemie geschlossen waren, sind sogar Eiskunstläuferinnen nach Weissbad gereist, um trainieren zu können. Mainberger sagt:

«Es hat auch schon Gäste gegeben, die nur wegen der Natureisbahn Ferien gemacht haben.»

Ein Pärchen aus Basel besucht an diesem Mittwochnachmittag zum ersten Mal die Natureisbahn. Die beiden verbringen hier ihre Ferien und übernachten im Hotel Weissbad. Das Hotel befindet sich nur in wenigen Gehminuten von der Natureisbahn entfernt. Die junge Frau sagt: «Das es eine Natureisbahn ist, gefällt mir besonders gut.» Sie lächelt und sagt, sie hat schon lange nicht mehr auf dem Eis gestanden. Mit ihrem Freund versucht sie, Eishockey zu spielen.

Das Pärchen aus Basel freut sich über die Natureisbahn. Zusammen spielen sie Eishockey. Bild: Felicitas Markoff

Die Natureisbahn ist je nach Witterung geöffnet und der Eintritt ist kostenlos. Schlittschuhe können gemietet werden. Für die Verpflegung müssen sich die Gäste aber selber kümmern. «Wir hoffen für die Zukunft, dass wir diesen Platz für die Natureisbahn weiterhin nutzen können und dass das Wetter genug kalt ist», sagt der Schulleiter zum Abschluss.

