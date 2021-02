WINDENERGIE «Zwängerei» und «irritierend»: IG Pro Landschaft wehrt sich gegen die Innerrhoder Windenergie-Initiative und den Gegenvorschlag Am Montag diskutiert der Innerrhoder Grosse Rat erneut über den Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie. Im Vorfeld der Session haben sich die IG Pro Landschaft sowie die SP in die Diskussion eingeschaltet: Während Erstere sich gegen die Initiative und den Gegenvorschlag zur Wehr setzt, ärgert sich die SP über den Vorwurf, sie würde in ihrer Energiestrategie der Windenergie keine Beachtung mehr schenken.

Die Initiative Pro Windenergie will der Windenergie im Kanton Appenzell Innerrhoden zum Durchbruch verhelfen. Bild: Benjamin Manser

Am Montag stehen grosse Brocken auf der Traktandenliste des Grossen Rates. Nebst der Zukunft des Spitals Appenzell wird sich das Innerrhoder Kantonsparlament auch mit dem Thema Windenergie beschäftigen. Die Diskussion hat bereits vor der Session Fahrt aufgenommen: Gegner und Befürworter der Windenergie weibeln zurzeit mit offenen Briefen um die Gunst der Grossrätinnen und Grossräte.

An vorderster Front kämpft die IG Pro Landschaft AR/AI seit mehreren Jahren gegen das Projekt der Appenzeller Wind AG, welche im Gebiet Honegg-Oberfeld bei Oberegg zwei Windräder bauen will. In einem zwölfseitigen Schreiben an die Mitglieder des Grossen Rates sowie die Standeskommission legt die IG ihre Argumente gegen das Vorhaben sowie gegen die Windenergie im Allgemeinen dar. Am Ende des Schreibens bittet sie die Empfängerinnen und Empfänger, sowohl die Initiative Pro Windenergie, die 2021 an die Landsgemeinde kommen soll, als auch den Gegenvorschlag abzulehnen.

Über den Richtplaneintrag soll der Grosse Rat entscheiden

Die Initiative Pro Windenergie wurde 2019 von einem überparteilichen Komitee eingereicht und hat zum Ziel, der Windenergie in Innerrhoden zum Durchbruch zu verhelfen. Konkret fordern die Initianten ein neues Windenergiegesetz, welches die rechtlichen Voraussetzungen zur definitiven Festsetzung des Windkraftstandorts Honegg im kantonalen Richtplan schaffen soll. Ebenso soll das Gesetz einen Passus beinhalten, dass bis 2025 mindestens 10 Millionen Kilowattstunden mehr Energie pro Jahr mittels Windkraftwerken erzeugt werden soll als 2018.

Für den Standort Honegg-Oberfeld bei Oberegg liegt ein pfannenfertiges Windenergieprojekt der Appenzeller Wind AG vor. Visualisierung: PD

Im Gegenvorschlag der Regierung werden die wichtigsten Ziele der Initiative aufgenommen, gleichzeitig aber auch deren Schwächen eliminiert. In der ersten Fassung, die der Grosse Rat im vergangenen Oktober behandelte, schlug die Standeskommission vor, den Entscheid über den Richtplaneintrag der Landsgemeinde zu überlassen. Dies kam jedoch nicht gut an: Die Baukommission, welche die Meinung vertritt, dass Richtplanentscheide nicht vors Volk gehören, beantragte, die Kompetenz für den Richtplaneintrag dem Grossen Rat zu übertragen. Über den definitiven Wortlaut des Gegenvorschlags entscheidet der Grosse Rat am Montag.

«Zwängerei» und «irritierend»

Melchior Looser, alt Landesfähnrich und Präsident der IG Pro Landschaft AR/AI. Bild: Martina Basista

Die IG Pro Landschaft ist weder mit der Initiative noch mit dem Gegenvorschlag einverstanden. Sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag seien «eine Zwängerei und irritierend», sagt Melchior Looser, alt Landesfähnrich und Präsident der IG. Die Abklärungen für den Standort Honegg-Oberfeld seien von der Standeskommission gewissenhaft durchgeführt worden. «Der Entscheid ist daher zu respektieren.» Die Standeskommission hat sich im Jahr 2018 aus Gründen des Landschaftsschutzes gegen eine definitive Festsetzung des Standorts Honegg im Richtplan entschieden.

Weiter seien beim Standort Honegg-Oberfeld die Lärmvorschriften mit dem aktuell geplanten Projekt gemäss einer unabhängigen Lärmstudie nicht einzuhalten, so Looser. «Daran ändern weder Initiative noch Gegenvorschlag etwas.» Im Brief nennt die IG noch weitere «politische Risiken» von Initiative und Gegenvorschlag: «Beide Vorschläge verbauen Handlungsoptionen», heisst es. Und weiter: «Sollte das Projekt Honegg-Oberfeld nicht bewilligungsfähig sein, so wäre beispielsweise eine Redimensionierung oder ein alternativer Standort nicht möglich.» Zudem sei das Vorgehen aus nachbarschaftlicher Sicht bedenklich.

«Nachbarkantone, Gemeinden sowie das Land Vorarlberg haben eine klar ablehnende Haltung zu diesem Projekt.»

Die IG Pro Landschaft ist weiterhin der Ansicht, dass sich das Appenzellerland für Windkraftanlagen in der geplanten Grösse nicht eigne. «Zu kleinräumig ist die Landschaft und die Streusiedlungen führen fast immer zu Konflikten wegen ungenügendem Abstand zu Wohnbauten», sagt Looser. Für das Appenzellerland sei im Bereich erneuerbare Energien daher die Fotovoltaik deutlich besser geeignet. Dies hält die IG auch in ihrem Papier fest:

«Mit einem forcierten Ausbau der Fotovoltaik könnte man mit wenig Aufwand und rasch jährlich bis zu 25 GWh Strom erzeugen – nota bene fast doppelt so viel wie mit dem geplanten Windkraftwerk Oberegg.»

SP wehrt sich gegen Vorwürfe

Im Schreiben äussert sich die IG Pro Landschaft auch zur Energiestrategie der SP. Die Windkraft-Euphorie in der Schweiz sei verflogen, heisst es. Und: Die SP erwähne in ihrem aktuellen Energie-Marshallplan die Windkraft nicht einmal mehr und setze auf den Ausbau der Fotovoltaik.

Martin Pfister, Präsident SP AI. Bild: PD

Gemäss dem Präsidenten der Innerrhoder SP, Martin Pfister, ist dies aber falsch. Er hat umgehend auf das Schreiben der IG reagiert: «Beim Marshallplan für die Energiewende handelt es sich um ein sozialverträgliches und finanzierbares Investitionsprogramm spezifisch für Solarenergie und Energieeffizienz», hält Pfister in einem offenen Brief fest. Doch zur Stromdeckung im Winter mit wenig Sonnenscheindauer spiele auch die Nutzung der Windkraft eine bedeutende Rolle: «Jede im Winter durch Windkraft produzierte Kilowattstunde Strom vermeidet mindestens ein halbes Kilogramm CO 2 -Ausstoss, weil sie nicht mit fossilem Gas oder mit Kohle erzeugt werden muss.»

Für die SP ist klar:

«Nur mit verschiedenen erneuerbaren Energiequellen schaffen wir ein klimafreundliches Appenzell Innerrhoden. Dazu gehört auch der Windpark Oberegg.»

Aus diesem Grund unterstützt die Partei die Initiative Pro Windenergie. «Der Gegenvorschlag der Regierung geht zwar auch in die richtige Richtung», sagt Martin Pfister. Doch enthalte er keine konkreten Zeitangaben: «Wir befürchten, dass bei einer Annahme des Gegenvorschlages sich das ganze Prozedere unnötig in die Länge ziehen könnte.»