Wiedereröffnung Leselounge, Café und offene Räume: Bibliothek Herisau erstrahlt in neuem Glanz Nur einen Monat war die Bibliothek Herisau für Umbauarbeiten geschlossen. Geändert hat sich in dieser Zeit aber einiges. Die Bibliotheksräumlichkeiten sind kaum wiederzuerkennen.

Blick in die neugestalteten Bibliotheksräumlichkeiten. Bild: rak

Am Dienstag feiert die Bibliothek Herisau nach einmonatigen Umbauarbeiten ihre Neueröffnung. Bereits einen Tag zuvor zeigte der Vorstand des Bibliotheksvereins die neuen Räumlichkeiten. Rot und Grün dominieren das neue Farbkonzept. Sandra Hürlimann, Präsidentin des Bibliotheksvereins, blickt auf die Umbauarbeiten zurück. 1994, zwei Jahre nach der Gründung des Vereins, wurde die Bibliothek eröffnet. «Seither hat sich der Anblick der Räume nicht gross verändert. Ganz im Gegensatz zur Medienlandschaft und zum Verhalten der Kundinnen und Kunden», erklärt Hürlimann.

Wo es früher eher eng und dunkel war, gibt es heute viel Platz und Licht. Die Outdoorspiele der Ludothek werden ansprechend präsentiert. Bild: rak

Mit dem Umbau habe man sich diesen veränderten Gegebenheiten angepasst. Die beiden Theken sind einer gemeinsamen für Bibliothek und Ludothek gewichen. Auch die Öffnungszeiten wurden entsprechend angepasst. Hatte die Ludothek früher weniger lang geöffnet als die Bibliothek, sind heute beide Bereiche am Dienstag, Freitag und Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr und am Dienstag-, Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Präsentation der Outdoorspiele wurde eine individuell einrichtbare Wand geschaffen.

Nach dem Umbau befindet sich eine zentrale Theke in der Mitte der Bibliothek. Bild: rak

Das Raumkonzept wurde von einem Inneneinrichtungsbüro in Absprache mit dem Bibliotheksverein erstellt. Einen wichtigen Part spielen darin die Regale auf Rollen. Mit diesen soll künftig mehr Raum für Veranstaltungen geschaffen werden. «Leider gab es Probleme mit dem Lieferanten und die Regale sind teilweise zu hoch. Dennoch sind wir froh über die neuen Möglichkeiten, die sie uns bieten», erklärt Hürlimann.

Dank Rollen einfach verschieben: Die Regale in der Bibliothek schaffen neue Möglichkeiten für die Raumnutzung.

Vor den Umbauarbeiten hat der Bibliotheksverein seine Mitglieder darum gebeten, so viele Medien wie möglich auszuleihen. «Deshalb sieht es aktuell noch etwas leer aus», sagt Hürlimann und lacht. Dies hielt die jüngsten Bibliotheksbesucherinnen jedoch nicht davon ab, die neu eingerichtete Spiel- und Leseecke gleich auszuprobieren. Für die etwas älteren wurde eine Leselounge mit bequemen Sesseln geschaffen.

Die neugestaltete Spiel- und Leseecke lädt zum Verweilen ein. Bild: rak

Gegenüber der Medienecke, in der diverse Zeitungen aufliegen, befindet sich das neue Café mit Selbstbedienungstheke. An den Tischen oder auf den Sofas lässt sich so neben einem guten Buch oder einer Zeitschrift auch ein kühles oder heisses Getränk geniessen. Auch Max Eugster, Gemeindepräsident von Herisau, lässt es sich nicht nehmen, die neue Bibliothek zu begutachten. «Eine zeitgemässe Bibliothek ist und bleibt ein wichtiger Teil der Gemeinde. Daran ändern auch elektronische Medien nichts, auch wenn diese heute sehr präsent sind und auch Gutes bieten», sagt Eugster. Und weiter:

«Über das auf Papier geschriebene Wort kann man in eine wunderbare Welt eintauchen. Dieses Gefühl kann ein

E-Book nicht gleichwertig ersetzen.»

Die neuen Räume gefallen ihm. Sie seien hell und freundlich. «Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn ein Verein, Stiftungen, Private und die öffentliche Hand zusammen arbeiten», sagt der Gemeindepräsident.

Neu gibt es in der Bibliothek ein Selbstbedienungscafé. Bild: rak

Im Rahmen der Vision 2030 war ursprünglich geplant, einen neuen Standort für die Bibliothek zu suchen. Ein sogenannter «Dritter Ort» sollte entstehen. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel und geeigneter Räumlichkeiten wurde jedoch entschieden, die bestehenden Räume aufzuwerten. Finanziert wurde das Projekt neben namhaften Beträgen von Stiftungen und der Gemeinde auch über ein Crowdfunding.