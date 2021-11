Nachdem bekannt wurde, dass der Einzug der Asylsuchenden in der Landegg unmittelbar bevorsteht: Gemeinde Lutzenberg will alle rechtlichen Mittel ergreifen

Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) will in den kommenden Tagen die ersten unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in der Landegg unterbringen. Der Gemeinderat Lutzenberg will das nicht einfach hinnehmen.