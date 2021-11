Widerstand angekündigt Am Donnerstag ziehen die ersten Asylsuchenden in die Landegg ein: Gemeinderat Lutzenberg prüft allfällige rechtliche Schritte Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) will am Donnerstag 50 unbegleitete minderjährigen Asylsuchende in der Landegg unterbringen. Die Lutzenberger Taskforce hat den Gemeinderat aufgefordert, alle rechtlichen Mittel in Erwägung zu ziehen. Einen Entscheid will jener nächste Woche fällen.

Der Einzug der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden soll in den nächsten Tagen erfolgen. Bild: Michel Canonica

Die ersten Umzugswagen stehen schon vor der Landegg. Bis zum Donnerstag sollen die ersten unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden eingezogen sein. Der Trägerverein Integrationsprojekte der St.Galler Gemeinden (TISG) plant in der Liegenschaft, welche auf St.Galler wie auch auf Appenzeller Boden steht, den Betrieb eines Internats für minderjährige Flüchtlinge.

Ein Vorhaben, das nicht ohne Aufschrei vonstattenging. Der Grund: 2009 wurde der Ausserrhoder Bevölkerung von beiden Kantonen versprochen, dass das Zentrum nach 2021 nicht ohne Zustimmung Lutzenbergs weitergeführt wird. Dies ist in einer Vereinbarung zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden festgehalten. Lutzenberg lehnte 2016 eine Weiterführung ab. Ende Jahr wurde das Asylzentrum geschlossen. Dementsprechend stossen die Pläne des TISG, im Gebäudeteil auf Eggersrieter Boden wieder Asylsuchende unterzubringen, den Lutzenbergern wie auch der Ausserrhoder Kantonsregierung sauer auf.

Anfangsschwierigkeiten sind in Erinnerung geblieben

Rudolf Gantenbein ist Gemeindepräsident von Lutzenberg. Bild: Archiv

Lutzenbergs Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein kann den Unmut gut nachvollziehen. Einerseits laufe die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Eggersriet und dem TISG den einstigen Versprechungen zuwider. Andererseits habe die Gemeinde Lutzenberg die Anfangszeit des Asylzentrums noch gut in Erinnerung. «Damals hatten wir grosse Probleme», so Gantenbein. Er spricht von Drohungen, Schlägereien und Pöbeleien, die zwischen den Asylsuchenden und der Bevölkerung stattgefunden hätten. Eine Taskforce wurde einberufen, welche damals in Zusammenarbeit mit dem St.Galler Migrationsamt und der Zentrumsleitung eine Verbesserung der Situation erzielen konnte.

Gemeinderat entscheidet nächste Woche, wie es weitergeht

Diese Taskforce wurde nun wieder aktiv. Am Dienstag verschickte der Gemeinderat eine Mitteilung, in welcher zu lesen war, dass ihn die Taskforce auffordere, sämtliche rechtlichen Mittel gegen den Betrieb des Internats zu prüfen. «Wir nehmen die Empfehlung ernst», so Gantenbein. Die Landegg betrifft hauptsächlich Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gemeindeteil Wienacht/Tobel. «Am Montag werden wir das Anliegen der Taskforce prüfen.» Anschliessend findet am Abend eine öffentliche Versammlung statt, an welcher offene Fragen zum Einzug in die Landegg diskutiert werden können.

Die Umnutzung der Landegg erachtet die Taskforce gemäss Schreiben als «politisch wie auch rechtlich inakzeptabel». Für eine persönliche Stellungnahme waren die Mitglieder am Dienstag nicht erreichbar. Darum ist unklar, von welchen rechtlichen Mittel überhaupt die Rede ist.

Die Baubehörde Lutzenberg hatte einst den TISG aufgefordert, ein Baugesuch einzureichen. Doch der TISG legte dagegen Rekurs ein. «Wir sind der Auffassung, dass es keine Baubewilligung braucht», so TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef. Im Gebäude wurden mittlerweile leichte Renovationsarbeiten vorgenommen. Auch ein Umnutzungsgesuch stand gemäss Nef nicht zur Debatte, da das Gebäude schon früher als Schule genutzt wurde. Mittlerweile liegt eine Betriebsbewilligung vom St.Galler Amt für Soziales vor.

Baubewilligungsverfahren ist noch offen

Der Einzug auf St.Galler Seite kann somit nicht mehr verhindert werden. Doch das ist dem Lutzenberger Gemeindepräsidenten auch nicht wichtig. «Uns interessiert die Appenzeller Seite des Gebäudes und was auf der Strasse passiert», so Gantenbein. Das Betriebskonzept will der TISG dem Gemeinderat bis zu dessen Sitzung vorlegen. Gemäss Nef werde das Gebäude auf der Appenzeller Seite für die Verwaltung, Lehrerzimmer, Schul- und Stauräume verwendet. Und was die Befürchtung der Lutzenberger betrifft, ob die Jugendlichen mit der Bevölkerung zurechtkommen werden, stellt Nef klar:

«Zur Anfangszeit der Landegg waren bis zu 170 zumeist abgewiesene Asylsuchende im Zentrum untergebracht. Die hatten nichts mehr zu verlieren. Die Jugendlichen, die jetzt einziehen werden, können bleiben und wollen sich integrieren.»

Die rund 50 14- bis 18-Jährigen stammen mehrheitlich aus Afghanistan und werden im Internat gemäss Lehrplan beschult. Das an fünf Tagen pro Woche. An den Wochenenden stellt das Zentrum Möglichkeiten zur freiwilligen Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Einzugsdatum wurde am Freitag bekannt

Die Taskforce gibt an, dass der Gemeinderat erst vor ein paar Tagen über den Einzug informiert wurde. Vergangenen Freitag fand eine entsprechende Sitzung statt. Auch Gantenbein spricht davon, dass alles «sehr kurzfristig» bekanntgegeben wurde. Ein Vorwurf, den Nef nicht gelten lässt. Zwar habe man das konkrete Datum tatsächlich erst an jenem Freitag kundgetan, doch in mehrfachem Schriftwechsel mit der Gemeinde sei die Monate zuvor zunächst von einem Einzug im Sommer und später von einem im Herbst die Rede gewesen.

Mehrfach sei in den letzten eineinhalb Jahren das Gespräch mit der Gemeinde Lutzenberg gesucht worden, gibt die TISG-Geschäftsführerin weiter an. Diese Kontaktversuche seien bis vor kurzem aber immer abgelehnt worden. «Überraschend kam der Umzug für den Gemeinderat also nicht», so Nef. Gantenbein kontert:

«Das Verfahren zur Baubewilligung ist noch offen. Solange die Verfügung nicht rechtskräftig ist und uns Unterlagen zur Beurteilung fehlen, gehen wir nicht davon aus, dass ein Einzug bevorsteht. So gesehen: Ja, es war überraschend.»