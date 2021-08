Wettkampf 13 Medaillen an Verbandsmeisterschaften in Zürich: Teufner Leichtathleten nehmen Fahrt für die zweite Saisonhälfte auf An den Zürcher Verbandsmeisterschaften glänzten die Athleten des TV Teufen. Insgesamt holten die Mittelländer 13 Medaillen. Simon Ehammer gewann im Hürdenlauf. Auch die U18-Athleten waren erfolgreich.

Nach dem grossartigen Europameister-Titel im Weitsprung mit 8.10 Meter testete Simon Ehammer an den Verbandsmeisterschaften in Zürich verschiedene Disziplinen, um an seine Zehnkamp-Erfolge anschliessen zu können. Über die Hürden gewann er überlegen in 13.99 Sekunden. In den Würfen kam er nicht ganz an seine Bestleistungen heran. Das Kugelstossen gewann er mit 13.70 Meter und im Speerwurf belegte er Platz 5 mit 49.80 Meter.

Erfolgreiche U18-Athleten

Rechtzeitig für die nationalen Titelkämpfe kommt Andrin Huber in Bestform. In persönlicher Bestleistung gewann er über die Hürden in 14.66. Im Weitsprung landete er bei 6.20 Meter und holte damit Silber. Der Zehnkämpfer gehört auch in den Würfen zum erweiterten Favoritenkreis an den Schweizer Meisterschaften. Die 5-Kilogramm-Kugel wuchtete er auf 14.83 Meter und den Diskus schleuderte der Bichwiler Athlet auf 38.41 Meter. In beiden Disziplinen gewann er überlegen.

Von Sieg zu Sieg läuft Manuel Gerber. In Zürich gewann er die 200 Meter in 22.41. Nach einer Verletzungspause nimmt auch der Dreispringer Valentin Hofstetter wieder Fahrt auf. In Zürich belegte er im Dreisprung mit 13.80 Meter Platz 2. Rechtzeitig auf die Mehrkampfmeisterschaften kommt auch Cédric Deillon in Form. In Zürich gewann er Silber im Kugelstossen mit 13.76 Meter, Im Weitsprung landete der U 18 Athlet bei 6.14 Meter und gewann Bronze. Seit Andrin Ottiger in Teufen trainiert, verbessert es sich stetig. In Zürich erreichte er in allen Disziplinen neue Bestleistungen. Im Speerwurf reichten seine 40.29 Meter gar zum Gewinn der Bronzemedaille. Im Dreisprung verpasste er die Medaille als Vierter knapp und im Weitsprung reichte seine Steigerung auf 5.95 Meter zu Platz 7.

Diskuswerfen in Teufner Hand

Finalplätze unter den ersten 8 erzielte auch Roman Frischknecht. In persönlicher Bestleistung belegte er über die Hürden Platz 7, im Kugelstossen kam der U18-Athlet auf Platz 6 und den Weitsprung beendete er im 8. Rang.

Im Diskuswurf der Männer holten gleich zwei Teufner Medaillen an den Verbandsmeisterschaften in Regensdorf. Thomas Koller verbesserte seine Bestleistung auf 41.98 Meter und gewann die Silbermedaille, national wird er auf Rang 4 geführt und gehört zum erweiterten Favoritenkreis für die SM. Stefan Fitze gewann mit neuer Bestleistung von 38.21 Meter die Bronzemedaille.

Miryam Mazenauer siegt in Langenthal

Nach der erfolgreichen Finalteilnahme an den Europameisterschaften in Tallinn siegt die Kugelstösserin Miryam Mazenauer aus Bühler wieder national überlegen. Mit 15.74 Meter erziele sie eine neue Saisonbestleistung und steht nahe an ihrem Saisonziel, die 16 Meter zu übertreffen. Ihr gelang auch im Diskuswurf mit Rang 4 und 38.64 Meter eine neue persönliche Bestleitung. An den Verbandsmeisterschaften in Zürich reichten 14.57 Meter zum überlegenen Meistertitel.