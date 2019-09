Kantonsrat statt Volkswahl: Verfassungskommission will Wahlorgan für den Landammann ändern

Am Donnerstag hat die Verfassungskommission unter anderem die Frage diskutiert, wer künftig den Landammann wählen soll. Der Mehrheitsvorschlag gab einiges zu reden.

Jesko Calderara

Alfred Sticker freut sich über seine Wahl zum Landammann.Bild: Benjamin Manser (Herisau, 10. Februar 2019)

Der Kantonsrat soll künftig den Ausserrhoder Landammann wählen. Dies schlägt die Verfassungskommission vor. Heute wird der Landammann an der Urne gewählt. Die angestrebte Änderung gab am Donnerstag an der Sitzung der Verfassungskommission im Kirchgemeindehaus Heiden Anlass zu Diskussionen. Eine knappe Mehrheit sprach sich letztlich für das Wahlorgan Kantonsparlament aus, eine starke Minderheit wollte die Volkswahl beibehalten. Keine Chance hatte der Vorschlag, dass die Regierung den Landammann aus ihrer Mitte selbst bestimmt.

Die Befürworter der Lösung Kantonsrat argumentierten vor allem mit der fehlenden Wahl. Oftmals stehe für das Amt nur ein Kandidat zur Verfügung, weshalb es mehr um eine Bestätigung gehe. Zudem sinke der Bezug des Stimmvolks zum Landammann, sagte ein Mitglied der Verfassungskommission. Viele würden den aktuellen Amtsinhaber wohl kaum kennen.

Andere wiederum wollten am Status quo festhalten. In Ausserrhoden habe der Landammann traditionell eine besondere Stellung, sagte etwa die Hundwiler Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin Margrit Müller. Einige Redner hoben zudem die grössere politische Legitimation durch eine Volkswahl hervor.

Nein zur Bezeichnung Regierungspräsident

Beibehalten werden soll hingegen die zweijährige Amtszeit des Landammanns und dessen Bezeichnung. Damit folgte eine Mehrheit des Plenums der vorbereitenden Arbeitsgruppe. Dagegen unterlag Jacqueline Bruderer mit ihrem Antrag. Sie wollte die Bezeichnungen «Regierungspräsidentin» und «Regierungspräsident» einführen. Ihrer Ansicht nach wäre eine richtige sprachliche Formulierung wichtig. Die gleiche Meinung vertrat Kantonsrat Peter Gut. Die Bezeichnung «Frau Landammann» mache so wenig Sinn wie «Herr Krankenschwester». Abgesehen davon gebe es die Landsgemeinde nicht mehr, sagte Gut. Daher dränge sich eine Änderung auf. Mit dieser Meinung blieb Gut allerdings in der Minderheit. Der Ausdruck «Regierungspräsident» passe nicht zu Ausserrhoden, befand die Mehrheit.

Ein neues Wahlorgan schlägt die Verfassungskommission auch für die Gerichte vor. Heute werden die Mitglieder des Obergerichts an der Urne gewählt. Neu würde diese Aufgabe in die Kompetenzen des Kantonsparlaments fallen. Ein Grossteil der Bevölkerung kenne die Oberrichterinnen und Oberrichter kaum, wurde argumentiert. Weil diese jeweils keinen Wahlkampf führten, sei eine Volkswahl sinnlos.

Amtsdauer für Richter wird auf acht Jahre erhöht

Zur Vorbereitung der Wahlen ins Ober- sowie Kantonsgericht und in die Schlichtungsbehörden wird gemäss einem Vorschlag der Verfassungskommission neu ein unabhängiges Fachgremium geschaffen. Diesem könnten beispielsweise Rechtsanwälte, Vertreter der Gemeinden und der Kantonsverwaltung angehören, aber wegen möglicher Interessenkonflikte keine Kantonsratsmitglieder.

Die Arbeitsgruppe setzte sich noch in einem weiteren Punkt durch. Demnach wird die Amtsdauer für das Obergericht, das Kantonsgericht und die Schlichtungsbehörden von vier auf acht Jahren angehoben. Gleichzeitig ist aber die Möglichkeit einer Amtsenthebung vorgesehen.

Strittig war an der Sitzung die Frage, ob die Verfassung vorsehen soll, dass der Gesetzgeber bei Urteilen des Obergerichts abweichende Meinungen zulassen kann. Mit Stichentscheid des Präsidenten, Regierungsrat Paul Signer, wurde dies abgelehnt. Bis anhin haben die Gerichte ihre Entscheide nur mit derjenigen Begründung versehen, die für den gefällten Entscheid spricht, und auch das Stimmenverhältnis wird nicht kommuniziert.