Wenn Wandervögel das Auto nehmen gibt's Reklamationen Die Firma Zubischuhe.ch musste sich gegen Mogler bei der Wandertrophy Zubi-Sommeralbum mit einem Schild zur Wehr setzen.

Diese Privatstrasse im Herisauer Buechschachen wurde unerlaubterweise durch Teilnehmer des Sommeralbums benutzt. Bild: PD

Ein Schild im Herisauer Buechschachen fordert: «Stop! Zubi-Sommeralbum-Autofahrer – dies ist eine Privatstrasse!» Auf Anfrage bestätigt Thomas Zuberbühler, Geschäftsführer und Inhaber der Zubischuhe.ch AG: «Ja, der Hinweis wurde von uns angebracht. Es handelt sich dabei um die einzige Vorkehrung dieser Art.» Nach einem sehr schönen Wochenende in den Sommerferien habe sich eine Anwohnerin bei ihnen gemeldet. «Sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Privatstrasse mehrere nicht heimische Autos unterwegs waren.» Sie sei jedoch überhaupt nicht verärgert gewesen, so Zuberbühler. Sie hat erklärt, sie habe grundsätzlich Freude daran, dass plötzlich so viele Familien wanderten. Doch habe sie sich Sorgen gemacht, dass immer mehr mit dem Auto anreisen könnten, wo doch ihre Kinder auf dieser Strasse spielen. «Das wollten wir vermeiden und haben daher diesen Hinweis angebracht.» Seitdem habe Zuberbühler von der Anwohnerin keine besorgten Rückmeldungen mehr erhalten. Auch aus anderen Gemeinden hätten sie keinerlei negativen Reaktionen erhalten, so Zuberbühler.

Thomas Zuberbühler. PD

Vom Erfolg der Aktion überrascht

Dass Leute alle sechs Wanderetappen mit dem Auto absolvieren, kann sich Thomas Zuberbühler nicht vorstellen. «Es kann aber natürlich sein, dass einige Schlaumeier versucht haben, etwas abzukürzen.» Das sei zwar nicht Sinn der Sache. «Doch wir wollen und können nicht Polizei spielen und vertrauen auf die Ehrlichkeit der Teilnehmer.» Die Leute sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Etappen so schnell oder so langsam zu absolvieren, wie sie wollen. «Um den Autoverkehr zu minimieren, haben wir die Ausgangspunkte der Etappen so gelegt, dass überall genügend Parkplätze vorhanden sind und dass die Wanderrouten auch gut mit dem öffentlichen Verkehr erreicht werden können.»

Mehr Erwachsene als Kinder unterwegs

Die Firma Zubischuhe.ch hat gemeinsam mit Appenzellerland Tourismus AR und dem Verein Appenzeller Wanderwege (VAW) das Sommeralbum lanciert. Gemäss den Partnern hat das Projekt zwischen 3500 und 5000 Personen auf die Wanderroute Nr. 22 gebracht. Die Aktion stösst auf grossen Anklang: «Wir haben übermütig geplant und wurden dennoch von der immensen Nachfrage überrannt», so Thomas Zuberbühler. Sie hätten vor allem mit Familien gerechnet und somit mehr Kinderrucksäcke bestellt als Erwachsenenmodelle. Doch Ausrüster Deuter habe problemlos umgetauscht. «Jeder Teilnehmer wird seine verdiente Prämie erhalten.»

Die Wanderaktion soll in jeder Hinsicht in positiver Erinnerung bleiben, so Zuberbühler. «Am Schluss werden wir gemeinsam mit dem VAW und Appenzellerland Tourismus alle Wege ablaufen und allfälligen Abfall einsammeln.»