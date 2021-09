Weniger Tierleid Weg vom Stacheldrahtzaun: Innerrhoden belohnt Umsteiger finanziell Wer einen Stacheldrahtzaun durch ein wildtierfreundliches Zaunsystem ersetzt, wird ab 2022 vom Kanton unterstützt. Das Förderprogramm ist auf vier Jahre befristet.

Stacheldrahtzäune sind zwar billig, aber schädlich für Tiere. Andrea Stalder

Im Sömmerungsgebiet bestehen an etlichen Stellen Stacheldrahtzäune. Sie sind ausserordentlich dauerhaft, haben aber auch gewichtige Nachteile, wie die Innerrhoder Kantonskanzlei mitteilt. Immer wieder verletzen sich Tiere an den Stacheldrahtzäunen. Im Weiteren schränken diese Zäune die Wildwechsel im Winter ein, was dazu beiträgt, dass es in gewissen Waldgebieten zu grossen Verbissschäden kommt. Es besteht daher das Ziel, bestehende Stacheldrahtzäune durch Systeme abzulösen, die tierfreundlicher sind und Wildwechsel erleichtern.

Elektrische Drilldrähte als Lösung

Die Standeskommission will mit einem auf vier Jahre befristeten Förderprogramm im gesamten Sömmerungsgebiet den Ersatz von Stacheldrahtzäunen durch ein wildtiergerechtes Zaunsystem mit elektrifizierten Drilldrähten beschleunigen. Diese Zaunsysteme können im Winter zur Erleichterung der Durchlässigkeit für Wildtiere abgelegt werden. Sie sind zudem wegen ihrer Witterungsbeständigkeit und ihrer soliden Ausführung sehr langlebig und erfordern weniger Unterhalt als Stacheldrahtzäune.

Die Kosten für den Drilldraht sind allerdings mit 1.20 Franken pro Laufmeter im Vergleich mit den Kosten eines üblichen Stahldrahtes von 20 Rappen deutlich höher. Die Standeskommission hat daher beschlossen, die Bewirtschaftenden von Alpen im Sömmerungsgebiet in den Jahren 2022 bis 2025 in ihren Anstrengungen beim Ersetzen von Stacheldrahtzäunen finanziell zu unterstützen. Der Ersatz von Stacheldrahtzäunen durch ein Zaunsystem mit Drilldraht wird einmalig mit einem Beitrag von einem Franken pro Laufmeter entschädigt. Für das Förderprogramm hat die Standeskommission eine Summe von 120'000 Franken bewilligt. Ein Teil dieser Aufwendungen wird aus Mitteln des Wildschadenfonds gedeckt. (rk)