Weltstar zu Gast «Für mich ist es ein Nachhausekommen»: Tennisstar Martina Hingis zu Besuch im Appenzellerland Sie ist eine Tennis-Legende: Martina Hingis ist zu Gast im Hotel Bären in Gonten. In einem Kamingespräch erzählt sie, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Familie geniesst, was ihr der Tennissport noch bedeutet und welchen Bezug sie zur Ostschweiz und dem Appenzellerland hat.

Martina Hingis und Jan Schoch, Besitzer des Hotel Bären. Bild: Viviana Troccoli

Mit zwei Jahren stand die nun 42-jährige Martina Hingis mit ihrer Mutter bereits auf dem Tennisplatz. Vor einigen Jahren hat die Tennisspielerin ihre Karriere für beendet erklärt, den Sport liebt sie aber weiterhin. Im Kamingespräch mit dem Besitzer des Hotel Bären in Gonten, Jan Schoch, und Managing Director Julia Faulhaber, sagt Martina Hingis:

«Auf dem Tennisplatz habe ich mich immer am wohlsten gefühlt.»

Mit dem Ende ihrer Sportkarriere sei es ihr vorerst nicht leichtgefallen, ihren Weg in ein neues Leben zu finden. Neue Ziele und Träume hätten sie dorthin gebracht, worauf sie nun besonders viel Wert legt: Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. «Kein Job ist so schwierig, wie Mutter zu sein», fügt Martina Hingis hinzu. Ihrer dreijährigen Tochter möchte sie auf den Weg mitgeben, dass Sport für das soziale Leben wichtig sei und verbinde. Daher steht in Martina Hingis’ Leben der Sport hoch oben in ihrer Agenda: Sie reitet regelmässig auf ihren zwei Pferden, im Winter fährt sie Ski und geniesst stets die Zeit auf dem Tennisplatz. Regelmässig gibt sie Nachwuchstalenten Tennisunterricht. «Eine gute Balance zu finden, ist das Wichtigste», so Hingis.

Während der Pandemie habe sie mit ihrer kleinen Familie viel Zeit in der Natur verbracht und sei des Öfteren mal «am Rhein entlanggaloppiert». In Trübbach aufgewachsen, findet sie in der Ostschweiz ihre alte Heimat wieder. Sie sagt:

«Für mich ist es ein Nachhausekommen.»

Der Säntis sei für sie «der Ausflugsort» und den Appenzeller Käse habe sie sowieso gerne, so der Tennisstar.

Private Tennislektionen in der Tennishalle Appenzell

Am Freitag und Samstag dürfen einige Hotelgäste des Hotel Bären eine persönliche Tennisstunde mit Martina Hingis bestreiten. «Ich hoffe, ich kann ihnen ein schönes Geschenk mit nach Hause geben.» Das Tennis-Package, das in Zusammenarbeit mit Swiss Tennis möglich gemacht wurde, enthält unter anderem eine Übernachtung im Hotel Bären, ein privates Tenniscoaching in der Tennishalle Appenzell und ein gemeinsames Abendessen mit Martina Hingis. Am Samstagmorgen lädt Martina Hingis um 11 Uhr im Hotel Bären zu einer Autogrammstunde ein.