Weil der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden die Zusammenarbeit gekündigt hat: Das Neubauprojekt Spital Appenzell wird gestoppt Der Spitalneubau am Standort Appenzell wird nicht mehr weiterverfolgt. Grund ist, dass der Kooperationspartner im Bereich Innere Medizin, der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR), den Kooperationsvertrag «aus strategischen Gründen» per Ende Juni gekündigt hat. Dies teilt die Standeskommission an einer Medienorientierung mit. Das letzte Wort zum Projektabbruch hat nun die Landsgemeinde.

Für das Spital Appenzell kommt vorerst kein Neubau zustande.

Bild: Benjamin Manser

(RK/mlb) Das Neubauprojekt für das Spital Appenzell wird gestoppt. Darüber informieren die Mitglieder der Standeskommission an einer Medienorientierung am Freitagvormittag. Man sei «nach eingehender Situationsbeurteilung zum diesem Schluss gekommen». Der Spitalbetrieb hätte dank der Schaffung neuer baulicher Infrastrukturen konkurrenz- und zukunftsfähig werden sollen. Dazu wird es nun vorerst nicht kommen. Die Standeskommission begründet diesen Entscheid mit der Kündigung des Zusammenarbeitsvertrags seitens Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR).

«Der bisherige Kooperationspartner im Bereich der Inneren Medizin, der SVAR, hat den Vertrag für diese zentralen Dienstleistungen per Ende Juni 2021 gekündigt.» Das schreibt der Kanton Appenzell Innerrhoden in einer Medienmitteilung. Der Spitalverbund wolle seine Kräfte aus betrieblichen und strategischen Gründen auf die Auserrhoder Spitäler konzentrieren, wie Landamman Roland Inauen an der Medienorientierung sagt. Er ergänzt:

Roland Inauen, Landammann. Bild: Ralph Ribi

«Im Gesundheitswesen ist ein Umbruch, ja geradezu eine Revolution, im Gange. Davon ist auch Innerrhoden nicht ausgenommen.»

Unter diesen Umständen liessen sich die von der Standeskommission gesetzten Bedingungen für die Fortsetzung des Neubauprojekts nicht mehr erreichen.

Betrieblich habe die eingetretene Entwicklung zur Folge, dass ab Mitte 2021 die stationäre Abteilung im Spital Appenzell geschlossen werden müsse. Das ambulante Angebot soll hingegen erhalten und mittelfristig ausgebaut werden. Mit dem Entscheid, das Bauprojekt zu stoppen, nimmt die Standeskommission im Rahmen geänderter äusserer Bedingungen ihre politische Verantwortung wahr. Weiter schreibt die Ratskanzlei:

«Der abschliessende Entscheid über den Verzicht auf das Bauprojekt liegt bei der Landsgemeinde.»

Die Standeskommission wird dem Grossen Rat für die Februarsession ein entsprechendes Geschäft überweisen.

Planerfolgsrechnung ist nicht aufgegangen

An der Landsgemeinde 2018 hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgerinnen einem Kredit für den Spitalneubau AVZ+ in der Höhe von 41 Millionen Franken zugestimmt. Gemäss damaliger Planerfolgsrechnung sei man davon ausgegangen, nach einem positiven Entscheid der Landsgemeinde würden die Fallzahlen im Spital Appenzell steigen und die betriebliche Entwicklung einen Aufschwung erfahren. Dem war nicht so. In der Mitteilung heisst es:

«Bedauerlicherweise entwickelten sich einzelne Kennzahlen bereits 2018 negativ, und im Jahre 2019 konnte der Trend nicht umgekehrt werden.»

Das Betriebsdefizit nahm gegenüber 2018 markant zu. Aufgrund dieser schwierigen Entwicklung habe sich die Standeskommission anfangs 2020 zu einer Standortbestimmung bezüglich des Spitalprojekts veranlasst gesehen. Im Rahmen eines Berichts an den Grossen Rat seien zwei klare Voraussetzungen für die Weiterführung des Neubauprojekts formuliert worden:

Bis Ende 2020 müssen die Fallzahlen im Vergleich zu 2019 steigen.

Die seit dem 1. Januar 2020 mit dem SVAR bestehende Zusammenarbeit in der Inneren Medizin muss etabliert sein und eine positive Entwicklung erkennen lassen.

Standeskommission bedauert den Entscheid des SVAR

Monika Rüeg Bless, Frau Statthalter und Vorsteherin Gesundheits- und Sozial Departement. Bild: Philipp Griesemer

Da nun aber der SVAR seine Kräfte auf die eigenen Spitalbetriebe konzentrieren wird, können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Die Standeskommission könne zwar nachvollziehen, dass die Situation des SVAR schwierig ist. Dass die bestehende Zusammenarbeit bereits nach knapp einem Jahr aufgekündigt wird, sei dennoch bedauerlich - zumal sie «durchaus erfolgsversprechend angelaufen ist», wie Frau Statthalter Monika Rüegg Bless sagt.

Verwaltungsrat und Spitalleitung hätten derweil bereits die erforderlichen Arbeiten aufgenommen, um das medizinische Angebot des Spitals in der anstehenden Umbruchphase möglichst umfassend zu sichern und mittelfristig neu auszurichten. Es würden nun neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit evaluiert - «mit der Hausärzteschaft, mit bestehenden und allenfalls neuen Partnern und medizinischen Dienstleistern». Es werde auch weiterhin das Ziel verfolgt, ein gutes örtliches Gesundheitsangebot zugunsten der Bevölkerung des Kantons Appenzell Innerrhoden anzubieten.

Ein Stellenabbau scheint unvermeidlich

Rüegg Bless betont denn auch, dass mit dem Wegfall der Dienstleistungen des SVAR in der Allgemeinen Inneren Medizin ab dem Sommer 2021 kein akutsomatisches stationäres Angebot mehr unterhalten werden könne. Gemäss Mitteilung wird die Schliessung der Bettenabteilung unvermeidlich zu einem Stellenabbau führen. Doch betont der Kanton, dass er «in dieser für das betroffene Personal schwierigen Situation seine Pflichten als fairer und verlässlicher Arbeitgeber» wahrnehmen will. So sollen Härtefälle abgefedert und im Bedarfsfall ein Sozialplan erstellt werden.

Des Weiteren sei allen Beteiligten bewusst, dass motiviertes und hoch qualifiziertes Personal ein zentraler Faktor in der Gesundheitsversorgung ist. Gleichzeitig sind die Standeskommission und der Verwaltungsrat des Spitals davon überzeugt, dass sich auch unter den neuen Rahmenbedingungen attraktive und qualifizierte Arbeitsplätze im Kanton erhalten lassen. Weiter heisst es:

«Sie sind gewillt, das Mögliche zu tun, damit dies erreicht werden kann.»

Es ist das erklärte Ziel, das Angebot am Standort Appenzell bis Ende Juni 2021 möglichst im bisherigen Umfang weiterzuführen. Rettungs- und Notfalldienst sind sichergestellt. Die Standeskommission hat den Verwaltungsrat und die Spitalleitung beauftragt, das medizinische Angebot ab Juli 2021 am Standort Appenzell rasch zu konkretisieren. Diese Arbeiten laufen. Als oberste Prämisse gilt, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Kanton weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen.