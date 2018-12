Weihnachtliches Schlagzeugkonzert

Am Montag findet im Gemeindesaal in Bühler um 19 Uhr bereits zum 25. Mal die Drummershow der Musikschule Appenzeller Mittelland statt. Der Schlagzeuglehrer und Leiter des Konzerts Wolfgang Wahl erzählt, was hinter dieser Idee steckt und was das Publikum von diesem Abend erwarten darf.