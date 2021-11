Wegen Corona Wegen veränderter Auflagen: Trogener Adventsmarkt findet wieder nicht statt Mit einem Jahr Verspätung sollte am 4. Dezember 2021 der 35. Adventsmarkt stattfinden. Nun sehen sich die Veranstalter gezwungen, vor der schwierigen Lage zu kapitulieren.

Johann Wilhelm stellt mit Atelierleiterin Karin Dörig mit viel Konzentration Anzünd-Püscheli her. Diese können jedoch auch in diesem Jahr nicht am Trogener Adventsmarkt verkauft werden. Bild: Charlotte Kehl

«Wir haben das ganze Wochenende nach einer Lösung gesucht, aber nun müssen wir den Adventsmarkt 2021 schweren Herzens absagen», erklärt Karin Dörig vom Organisationskomitee und Atelierleiterin in der Stiftung Waldheim in Teufen sichtlich enttäuscht.

In den letzten Wochen befürchteten die Organisatoren mehrere Male, die steigenden Fallzahlen könnten ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. «Aber wir hatten ein genehmigtes Sicherheitskonzept, waren zuversichtlich und freuten uns sehr auf den Adventsmarkt, der als einziger ausschliesslich Produkte von Institutionen für Menschen mit Behinderungen anbietet», sagt Urs Stuker, Mitglied des sechsköpfigen Organisationskomitees und Leiter der Genusswerkstatt Herisau.

Doch am Freitagnachmittag kam der Bescheid vom Amt für Wirtschaft, dass die Auflagen verschärft werden. Stukers Versuch, mit den Ämtern in Kontakt zu kommen, war erst am Montagmorgen erfolgreich.

Unmöglich zu kontrollieren

Neu bräuchte es auch für den Aussenbereich ein Covid-Zertifikat. Wird darauf verzichtet, dürften nur 1000 Menschen am Markt teilnehmen. «Beides ist für uns unmöglich zu kontrollieren», erläutert Karin Dörig. Der Markt hätte eingezäunt werden müssen, was bei den Trogener Verhältnissen mit den verschiedenen Nebenschauplätzen in den Gassen so kurzfristig ein Ding der Unmöglichkeit sei – ganz zu schweigen vom Problem der Anwohner, die ihr Haus ohne Kontrolle erreichen können müssen. Urs Stuker gesteht:

«Wir waren irgendwie immer auf so etwas gefasst und eigentlich ist uns jetzt fast wohler.»

Nicht die richtige Atmosphäre

Bei den Leitungen der verschiedenen Heime stiess der Entscheid vorwiegend auf Verständnis, weiss Karin Dörig. Einige haben schon im Vorfeld angekündigt, ohne ihre Bewohnerinnen und Bewohner am Markt teilnehmen zu wollen, weil bei vielen der mehrheitlich Behinderten das Immunsystem nicht sehr aktiv sei. Sie seien daher anfälliger für Ansteckungen und es sei mit schwereren Verläufen zu rechnen. Oft könnten sie aus diversen Gründen nicht geimpft werden. «Sie sind seit anderthalb Jahren ziemlich isoliert», bedauert die Atelierleiterin.

«Der Trogener Adventsmarkt ist bei unseren Leuten einer der Höhepunkte des Jahres.» Da gehe es nicht nur um den Verkauf der selber gefertigten Gegenstände, sondern um die sozialen Kontakte, den Punsch und die Bratwurst. «Die Absage trifft sie sehr», sagt Karin Dörig, «aber unter den gegebenen Umständen hätte die beliebte Atmosphäre sowieso zu stark gelitten.»

Institutionen suchen eigene Wege

Wie im letzten Jahr werden die Institutionen nun eigene Wege suchen und Ersatzevents und überschaubarere Verkaufsmöglichkeiten suchen. Auch die Stiftung Waldheim ist diesbezüglich guten Mutes. «Wir sind letztes Jahr fast alles, was wir produziert haben, losgeworden», weiss die Atelierleiterin. Die Absage trifft aber nicht nur Institutionen, sondern viele Musikerinnen und Musiker in diversen Formationen, Beizer, Metzger und Bäcker, bei denen der Trogener Adventsmarkt fest im Jahreskalender steht.

Ausstellung im Haus Vorderdorf

Die Absage der Kunstpreisverleihung ist bereits vor einigen Tagen erfolgt, da für einige der Preisträgerinnen und Preisträger die Anreise gar nicht möglich sei. Der Ausstellung der Werke steht laut Brigitta Bertozzi, Mitglied der vierköpfigen Jury, im Moment aber nichts im Wege. «Wir haben sowieso die Aufgabe, nicht nur die Werke der diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner der Öffentlichkeit zu zeigen. Da die Ausstellung für den Kunstpreis 2019 dem Lockdown zum Opfer fiel, zeigen wir zuerst diese.» Ab dem 4. Dezember sind also Bilder von Thomas Burckhardt aus dem Werkheim Neuschwende zu sehen. Neu sind die Werke nicht mehr im Einkehrhaus Ernst, sondern im Haus Vorderdorf zu finden. Die Räume seien grösser, heller und vor allem rollstuhlgängig.