Wegen schlechter Wettervorhersage werden die Belagsarbeiten am Winklerstich um eine Woche verschoben Die Appenzellerstrasse wird dieses Wochenende frei befahrbar sein.

Die Bauarbeiten können erst am 13. und 14. Juni durchgeführt werden.

Die Belagsarbeiten am Winklerstich können erst am 13. und 14. Juli durchgeführt werden. Bild: PD

Ursprünglich war geplant, an diesem Wochenende mit dem Einbau der Deckschicht die letzte Etappe der Bauarbeiten an der Appenzellerstrasse in Angriff zu nehmen. Wegen schlechter Witterung müssen die Belagsarbeiten am Winklerstich um eine Woche verschoben werden. Dies teilt das Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit.

Detaillierte Angaben zur Strassensperrung sind unter anderem auf der Homepage des Kantons www.ar.ch unter dem Tiefbauamt zu finden.