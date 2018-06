Weg mit dem Kantönligeist bei der Spitalplanung Die Kantone sollen in der Spitalpolitik enger zusammenarbeiten. Dies verlangt SVP-Kantonsrat Ralf Menet in einer Interpellation. Auch die FDP-Kantonsratsfraktion hat dazu einen Vorstoss eingereicht. Jesko Calderara

Heute ist jeder Kanton selbst für die Spitalplanung zuständig. Eine gemeinsame Vorgehensweise gibt es kaum. (Bild: Benjamin Manser)

Der Ruf nach einer interkantonalen Spitalplanung wird lauter. Entsprechende Forderungen gibt es bereits in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und St. Gallen. Im grossen Nachbarkanton wurden SVP und FDP mit einem gemeinsamen Vorstoss aktiv. Nun zieht der Herisauer SVP-Kantonsrat Ralf Menet nach. Er hat eine Interpellation eingereicht, die eine Gesundheitspolitik in funktionalen Räumen anregt. In der Schweiz gebe es zu viele Spitäler. Dies hat gemäss Menet enorme Kosten und durch die geringen Fallzahlen Qualitätsprobleme zur Folge. Auf Ausserrhoden treffe diese Problematik aufgrund des nahen Zugangs zu ausserkantonalen Spitälern speziell zu.

Menet weist in seiner Begründung auf die laufenden Diskussionen über die Spitalpolitik in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Innerrhoden, St. Gallen sowie im Fürstentum Liechtenstein hin. Deshalb sei jetzt ein optimaler Zeitpunkt, eine vertiefte Zusammenarbeit, eine Institutionalisierung einer funktionalen Gesundheitsregion oder die Gründung eines Gesundheitskantons zu prüfen. Käme es dazu, wäre nicht mehr eine einzelne Regierung oder ein eigener Verwaltungsrat für die Spitalplanung zuständig. Dies wäre dann eine Aufgabe über die Grenzen der Kantone hinweg.

In seiner Interpellation stellt der SVP-Kantonsrat mehrere Fragen. Unter anderen will er wissen, wie sich die Regierung zur Gründung einer Gesundheitsregion «Säntis» oder einem Gesundheitskanton Ostschweiz stellt. Menet verlangt zudem eine Antwort auf die Frage, ob ein solcher Schritt bereits geprüft wurde. Auch die Chancen einer solchen Zusammenarbeit, der zeitliche Umsetzungsplan und allfällige rechtliche Grundlagen, die zu schaffen wären, sind ein Thema.

Unabhängig von Menet hat auch die FDP-Kantonsratsfraktion eine Interpellation zum Thema Spitalplanung in der Ostschweiz mit ähnlicher Stossrichtung eingereicht.

Wenig Akzeptanz für die Windenergie

Menet hat zusätzlich zur Interpellation noch eine schriftliche Anfrage an den Regierungsrat eingereicht. Dabei geht es um das umstrittene Windenergie-Projekt beim St. Anton. Verschiedene Eingaben im Zusammenhang zum kantonalen Richtplan hätten gezeigt, dass Windenergieanlagen auf Ablehnung stossen würden, so Menet. Die Gründe dafür seien unter anderem der Landschaftsschutz, die Lärmemissionen und der Schutz von Flora und Fauna. Solche Aspekte hätten wohl einen grossen Einfluss auf die Ablehnung. Die beiden Windkrafträder wären vor allem von der Ausserrhoder Seite aus sichtbar. Menet verlangt deshalb Auskunft, ob der Regierungsrat mit der Standeskommission zu diesem Vorhaben im Austausch ist. Zudem werden die Fragen aufgeworfen, wie sich die Behörden zum Standort nahe der Kantonsgrenze stellen und wie die Interessen der eigenen Bevölkerung und der Gemeinden im Zusammenhang mit der Windkraftanlage gewahrt werden können.