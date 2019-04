«Weder fair noch korrekt»: Mitglieder des Gewerbevereins Herisau wurden nicht über gemeinsame Liste mit den PU informiert An der Hauptversammlung des Herisauer Gewerbevereins sorgt ein Antrag von Marlise Nef (FDP) für Gesprächsstoff. Sie wirft einigen Mitgliedern vor, den Entscheid zur gemeinsamen Wahlliste mit den Parteiunabhängigen in Eigenregie gefällt zu haben. Claudio Weder

An der Hauptversammlung des Herisauer Gewerbevereins wirft Marlise Nef dem Verein einen Verstoss gegen die Statuten vor. (Bild: Claudio Weder)

Zum ersten Mal überhaupt ging der Gewerbeverein Herisau bei den diesjährigen Gesamterneuerungswahlen mit einer eigenen Liste ins Rennen. Dass dies in Zusammenarbeit mit den Parteiunabhängigen (PU) geschah, stiess nicht überall auf Anklang. Als Reaktion auf die zahlreichen Leserbriefe, in denen Vorwürfe gegen das Gewerbe sowie auch gegen die Parteien laut wurden, hat Marlise Nef (FDP) im Namen von 15 Gewerblerinnen und Gewerblern ein Schreiben mit Fragen und Anträgen eingereicht. An der Mitgliederversammlung vom 3. April verlangte sie vom Vorstand Antworten. Nef kandidierte dieses Jahr für den Herisauer Gemeinderat, erhielt jedoch nicht genügend Stimmen.



Gemäss Nef hätten einige Vereinsmitglieder mit ihrem politischen Engagement für die diesjährigen Wahlen ihre Kompetenzen überschritten. Der Entscheid für eine Zusammenarbeit mit den PU für den Wahlkampf sei «in Eigenregie» gefällt worden und verstosse gegen die Statuten.



Mehr Transparenz gefordert



Zu Nefs Frage, wie es zum Zusammenschluss mit den PU gekommen sei, äusserte sich Gewerbevereinspräsident Aldo Carrera: «Es hat und wird nie einen Zusammenschluss des Gewerbevereins mit den PU geben, obwohl uns dies die etablierten Parteien während des Wahlkampfes unterstellen wollten.»

Da sich der Gewerbeverein nach Meinung vieler Mitglieder durch die Parteien zu wenig vertreten gefühlt habe, habe man an der Mitgliederversammlung 2018 informiert, dass der Gewerbeverein an den kommenden Gesamterneuerungswahlen mit einer eigenen Liste mitmachen werde, so Carrera. Für eine reine Gewerblerliste für den Einwohner- und Kantonsrat hätten sich zu wenige Mitglieder zur Verfügung gestellt. Daher habe der Vorstand beschlossen, andere Kandidaten zu suchen, die dem Gewerbe nahestehen und in keiner Partei politisieren möchten.

Darüber informiert worden seien die Mitglieder des Gewerbevereins allerdings nicht: «Wir wurden vom einen auf den anderen Tag vor vollendete Tatsachen gestellt», so ein Mitglied, das sich in diesem Zusammenhang mehr Transparenz gewünscht hätte. «Dieses Vorgehen ist weder fair noch korrekt.»

Carrera hält an Neutralität des Gewerbevereins fest

Dazu Carrera: «Weder an der Mitgliederversammlung 2018 noch später hat es Wortmeldungen gegeben gegen das politische Projekt. Der Vorstand hat dies deshalb als Anliegen der Mitglieder verstanden, das Projekt durchzuführen.»

In Zukunft soll die Polit-Gruppe des Vereins erweitert werden, so Carrera. Er halte jedoch an der Neutralität des Gewerbevereins fest und betonte, dass der politische Ausschuss nicht selbst Politik machen, sondern den gewählten Mitgliedern lediglich Möglichkeiten bieten solle, Anliegen des Gewerbes mit den Vertretern aller Parteien zu diskutieren.