Appenzeller Industrie Vom Webstuhl zum Discounter: Bald ist der neue Mieter bekannt, der in die Hallen der Weba einziehen wird Seit Februar stehen die Maschinen der Weberei Appenzell still. Rund 20 Angestellte verloren ihre Stellen. Bald sollen Industrie und Gewerbe in die 4200 Quadratmeter grossen Hallen einziehen.

Noch Anfang Jahr wurden hier Stoffe hergestellt. Bald sollen in die ehemalige Produktionshalle der Weba neue Mieter einziehen. APZ

Die Produktionshallen der Weberei Appenzell (Weba) an der Zielstrasse 38 stehen seit dem 13. Februar leer. Hier hat die Weba 22 Jahre lang edle Oberbekleidungsstoffe für Marken wie Hugo Boss oder Armani gewoben. Nun liegt das mehrere tausend Quadratmeter grosse Gebäude brach. Geht es nach der Alba Immobilien & Finanz AG, der Muttergesellschaft der Weba, wird sich das bald ändern.

Vergangenen Oktober gab die Weba bekannt, ihre Produktion von Stoffen an die Tochtergesellschaft nach Ägypten auszulagern. Laut Benjamin Fuchs, CEO der Alba, sei der Kostendruck zu gross geworden. Er sagt: «Die Krisen der letzten Jahre haben auch bei uns dazu geführt, dass wir manche Aufgaben in lohntiefere Länder verlegen mussten.» Es sei eine unaufhaltsame Entwicklung in der Textilindustrie. Der Kopf der Weba bleibe aber an der Zielstrasse in Appenzell, so Fuchs.

Turbulent, aber erfolgreich

Albin Breitenmoser gründete die Weba 1949 in Appenzell und beflügelte damit die Industrialisierung im Kanton. Das schreibt der Kanton auf seiner Website unter «Land und Leute». Appenzell Innerrhoden verharrte zuvor wirtschaftlich auf einem agrarisch-kleingewerblichen Stand. Die Weba erlebte eine erfolgreiche, doch turbulente Unternehmensgeschichte. Etwa brannten 1958 sämtliche Fabrikgebäude nieder.

Nach dem Wiederaufbau arbeiteten 400 Angestellte auf 112 Webmaschinen. Mit zunehmender Automatisierung sank der Bedarf an Angestellten stetig. 2007 arbeiteten noch 120 Angestellte bei der Weba, im Oktober vergangenen Jahres waren es 40.

Aktuell, im Oktober 2021, werden nur noch 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Design, Produktentwicklung, Verkauf und Logistik am Appenzeller Standort der Weba gezählt. Dazu kommen knapp 30 Angestellte der Schwesterunternehmen Lutz Sport-Mode und Alumo. Gut 20 Angestellte der Weba verloren Anfang Jahr ihre Stelle.

Freiwilliger Sozialplan für entlassenes Personal

Geschäftsleiter Benjamin J. Fuchs Bild: Adriana Ortiz Cardozo

CEO Benjamin Fuchs sagt: «Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir mussten.» Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei die Entlassung inmitten der Coronakrise ein harter Schlag gewesen, so Fuchs. Um soziale Konsequenzen zu verhindern, stellte die Weba den entlassenen Mitarbeitern Mittel aus dem eigenen «Wohlfahrtsfond» zur Verfügung. Durch die Anzahl der Entlassungen hatte die Weba keine gesetzliche Pflicht, einen Sozialplan zu erstellen.

Von den gut 20 ehemaligen Angestellten hätten laut Fuchs die meisten wieder eine Stelle gefunden. Einzelne seien pensioniert. Dies sei auch dank der relativ raschen Erholung des Schweizer Arbeitsmarkts möglich gewesen. Fuchs sagt: «Darüber sind wir froh, denn diese Leute waren gut und qualifiziert.»

Neue Anforderungen an das Areal

Mit der Verlagerung der Produktion wurde auch die Produktionshalle frei. Die Fläche von 4200 Quadratmetern verteilt sich auf drei Stockwerke und ist gut erschlossen. Rund die Hälfte der oberen zwei Etagen, wo früher Garnlager und Webstühle standen, wird die Alba intern nutzen. Die Firma sei offen für jede Art der Nutzung und hatte sich darum im März mit der Volkswirtschaftsdirektion bezüglich des weiteren Vorgehens besprochen.

Die Nutzung der anderen Hälfte der oberen zwei Stockwerke sei noch offen. Fuchs sagt, dass die Alba im Gespräch mit einigen interessierten Appenzeller Unternehmen sei. Jetzt ist allerdings schon klar, dass die untere Etage, einst das Vorwerk der Weba, an einen Discounter wie Aldi oder Lidl vermietet wird. Die Mietverträge der Interessenten liegen schon länger vor, sagt Fuchs. Diese oder kommende Woche wolle man bekanntgeben, wer die 1400 Quadratmeter grosse Verkaufsfläche mieten wird. Es könnten gemäss Schätzungen der Alba 15 bis 20 neue Stellen geschaffen werden.

Das Ziel der Alba ist es, so Fuchs, Gewerbe und Industrie in das Areal zu bringen. So sind einige Änderungen nötig. Etwa soll die älteste Produktionshalle zu Gunsten von rund 90 Parkplätzen abgerissen werden. Seit den Sommerferien zeigen zudem Visiere an der Nordseite der Haupthalle an, wo das Gebäude für die Umnutzung erweitert werden soll. Das nötige Baugesuch hatte die Alba Gruppe im Juli eingegeben.

Benjamin Fuchs hofft, dass die Etappe der Alba in den kommenden ein bis zwei Jahren abgeschlossen werden kann. Der ganze Prozess könne allerdings noch bis 2026 andauern.