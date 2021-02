Wasserauen Tierschützer gehen auf die Barrikaden: Eine Petition will künftig Waschbär-Abschüsse verhindern Letzte Woche machte ein Vierbeiner Schlagzeilen. Ein Waschbär hatte sich in Wasserauen in ein Haus verirrt. Weil der Waschbär als invasive Art gilt, musste der Wildhüter ihn einfangen und erlegen. Das hat viele Tierfreunde entsetzt.

Waschbären sind neugierig und sehr verfressen.

Bild: Peter Belart / BRU

Die Bernerin Barbara Banga-Schaad will den Waschbären in der Schweiz künftig eine Heimat bieten. Sie hat dafür gleich zwei Petitionen gestartet. Zusammen mit der IG «Wild beim Wild» lancierte sie eine Petition auf Bundesebene. Sie trägt den Titel: «Auch Waschbären haben ein Recht auf Leben!» 135 Personen haben bereits unterzeichnet.

Sind 500 Unterschriften erreicht, geht das Begehren an Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Auf der Internetplattform Petitio.ch hat Banga mit «Stopp dem ungerechtfertigten Abschuss gebietsfremder Tierarten!» eine weitere Unterschriftensammlung gestartet. Auf dieser Website haben sich bereits 50 Unterstützer eingetragen. Bei 200 Unterstützern wird die Petition den zuständigen kantonalen Behörden eingereicht. Die ehemalige Präsidentin des Tierschutzvereins Grenchen sagt:

Barbara Banga-Schaad, Petitionärin aus Lengnau (BE).

Bild: Oliver Menge / Fremde

«Tiere können sich nicht wehren, also müssen wir es für sie tun.»

«Das Tierchen in Wasserauen hat niemandem etwas zu Leide getan. Es hatte Hunger und ist darum in das Haus eingedrungen.» Aber der Mensch habe das Gefühl, er stehe über allem und könne gewissen Tieren das Recht auf Leben einfach absprechen. Dabei seien alle Tiere gleichwertig, so Banga.

Schweiz muss internationale Abkommen einhalten

Der Innerrhoder Jagdverwalter Ueli Nef gibt dem Unterfangen keine Chance. «Die Schweiz hat das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) im Jahr 1980 ratifiziert. Zusätzlich sind wir aufgrund des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und dem Strategischen Plan zur Biodiversität 2011–2020 sowie der Aichi-Ziele dazu verpflichtet, die Einbringung nichteinheimischer Arten, welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden, soweit als möglich und sofern angebracht zu verhindern und diese Arten zu kontrollieren oder beseitigen.»

Ueli Nef, Jagdverwalter AI Bild: PD

Eine Änderung des Jagdgesetzes aus diesem Grund ist gemäss Nef wenig realistisch. «Abgesehen davon beachtet die Petition offenbar nicht, dass der Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, ihrer biologischen Vielfalt und ihrer Lebensräume auch im Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz festgehalten ist.»

Aufdringlicher Allesfresser und Krankheitsüberträger

Ueli Nef zeichnet von den putzigen Waschbären kein schönes Bild: «Da Waschbären sowohl gut schwimmen als auch klettern können, ist fast nichts vor ihnen sicher.» Das sei ein Problem für die einheimischen Arten. Diese seien sich den Umgang mit gebietsfremden Arten nicht gewohnt. «Beispielsweise in Gegenden mit Auer oder Birkwildvorkommen könnte der Waschbär den bereits defragmentierten Beständen empfindlich zusetzen», so Nef.

Probleme bereite der Waschbär aber auch im Siedlungsraum. Er sei anpassungsfähig und nachtaktiv. «Seine aufdringliche Art der Nahrungssuche haben wir ja bereits beim ersten Individuum exemplarisch beobachten können.» Ein weiteres Problem seien Krankheiten, welche durch gebietsfremde Arten verbreitet werden können, so Nef. «In seiner nordamerikanischen Heimat ist der Waschbär Hauptträger der Tollwut und eines für den Menschen krankmachenden Spulwurms.»

Unterschiedliche Sichtweisen

Man müsse andere Möglichkeiten finden, um mit den tierischen Neuzuzügern umzugehen, sagt Barbara Banga. «Um eine Überpopulation der Waschbären zu verhindern und die heimische Artenvielfalt zu schützen, könnte man ein orales Verhütungsmittel für die Waschbären prüfen.» So weit will es Nef gar nicht kommen lassen.

«Das Ziel ist es, eine Ansiedlung gar nicht erst zuzulassen. Dazu haben wir uns rechtmässig verpflichtet.»

Der Mensch habe verlernt mit Wildtieren zu leben, beklagt Banga. «Er findet es unerhört, dass solche Tiere in seinem Revier Schäden anrichten, und ist nicht bereit, seine Bequemlichkeit aufzugeben und etwas in seinem Verhalten dagegen zu tun. So kann man nicht friedlich Neben- und Miteinander leben.» Sie werde für ihre Haltung oft angefeindet, doch das sei kein Grund mit dem Kampf für die Tierrechte aufzuhören, sagt Barbara Banga.

«Ich bleibe mir selbst treu und kann jeden Tag in den Spiegel schauen.»