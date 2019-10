Warum Peter Spuhler so erfolgreich ist Die Stadler Rail AG kann sich im internationalen Markt behaupten. An der Veranstaltungsreihe «Beste Köpfe» steht Stadler-Chef Peter Spuhler Red und Antwort und berichtet über die Herausforderungen der Exportindustrie. Alessia Pagani

Stadler-Chef Peter Spuhler, der Direktor der Appenzeller Bahnen AG Thomas Baumgartner und Tisca-Geschäftsleiter Matthias Tischhauser sprechen mit Moderator Stefan Schmid über die Herausforderungen der Exportindustrie. (Bild: PD)

Rund zwei Milliarden Franken Jahresumsatz im 2018, 10500 Mitarbeiter, Märkte unter anderem Nordamerika und Osteuropa – die Stadler Rail AG kann auf eine beachtliche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Doch was ist das Erfolgsrezept des Schweizer Exportunternehmens und welche Spannungsfelder ergeben sich im internationalen Markt? Diese Fragen scheinen der Bevölkerung unter den Nägeln zu brennen. Rund 250 Personen besuchten am Mittwochabend im Lindensaal Teufen die vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit organisierte Veranstaltungsreihe «Beste Köpfe» – ein Besucherrekord.

Direkt von einem Treffen mit dem Deutschen Verkehrsminister aus Berlin angereist, stellte sich Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler den Fragen von Moderator Stefan Schmid. Dieser ging unter anderem auf die Brexit-Debatte ein und wollte wissen, wie sich diese bemerkbar macht. Bei Stadler Rail liegen momentan drei Aufträge für Grossbritannien auf dem Tisch. Stadler-Chef Peter Spuhler ist überzeugt:

«Der Brexit wird Auswirkungen haben. Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen werden.»

Konkreter wurde Spuhler in Bezug auf den Handelsstreit USA-China. Dieser hätte für Unsicherheit gesorgt. «Bei einem Signal der Beruhigung würden wir mehr investieren.» Zu kämpfen hatte das Eisenbahnunternehmen mit der Währungskrise. Peter Spuhler bezeichnet diese als «gewaltigen Schlag», der Strategieanpassungen nötig gemacht habe. «Wir konzentrierten uns in der Schweiz vermehrt auf High-End-Produkte und griffen so andere Hochpreis-Unternehmen an.» Den Unternehmenserfolg begründet der Stadler-Chef unter anderem mit spezifischen Produkten. Durch eine Konzentration auf Nischenprodukte hätten Schweizer Unternehmen gute Chancen im internationalen Markt.

«Die Konkurrenz bei 08/15-Produkten aus Billiglohnländern wie China ist sehr gross. Wir müssen die Produkte auf unsere Kunden abstimmen.»

Die Chancen von Schweizer Exportunternehmen sieht Spuhler auch in der hohen Qualität der Produkte, der Kundennähe und dem Service. «Dies schafft Aufmerksamkeit.» Zudem seien gute Verträge und Rechtssicherheit mit anderen Staaten wesentlich. Den Rahmenabkommensvertrag mit der EU hinterfragt der ehemalige SVP-Nationalrat nicht, sieht dort allerdings Anpassungsbedarf. Eine mögliche Aufkündigung der Bilateralen 1 nennt er auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze «einen Wahnsinn». Markt- und Kundenkenntnisse, Verhandlungsgeschick und verlässliche Rahmenbedingungen seien Voraussetzung für ein unternehmerisches Abenteuer im Ausland, fasste Spuhler zusammen. An der Podiumsdiskussion sprachen Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen AG als Stadler-Kunde, und Matthias Tischhauser, Geschäftsführer der Tisca Tischhauser AG als Stadler-Lieferant, über ihre Erfahrungen. Sie unterstrichen die Wichtigkeit einer guten und vertrauensvollen Partnerschaft mit Lieferanten und Kunden. «Verlässliche Partner sind gerade für kleinere Bahnen wie die Appenzeller Bahn wichtig. Die Schweizer Industrie bedient uns schnell und unkompliziert.»