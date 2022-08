Der «Pfeff ond Lischt Weeg» ist in die Jahre gekommen. Nun wurde er erweitert. Am Projekt beteiligt waren die Bezirke Appenzell und Schlatt-Haslen, Appenzellerland Tourismus und das Chindernetz AI. Das Tolle am ganzen Projekt ist, dass Organisationen, die eigentlich verschieden sind, so gut miteinander zusammen arbeiteten», sagt Luzius Gruber, Präsident von Chindernetz.