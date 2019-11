Wanderweg am Rotbach scheitert am Veto des Innerrhoder Wildhüters Nach dem Nein zum «Weg am Rotbach» hoffen nun die Gemeinden Gais, Bühler und Teufen sowie der Bezirk Schlatt-Haslen, dass die Politik einschreitet, um das Projekt doch realisieren zu können.

Lauschige Plätzchen wären die Stärken des «Wegs am Rotbachs» gewesen. (Bild: APZ)

Der Wanderweg am Rotbach entlang hätte pünktlich zum 750-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Gais 2022 fertig werden sollen. Daraus wird zunächst nichts. Am Montag haben die betroffenen Gemeinden und Bezirke in Ausser- und Innerrhoden Stellung zum Entscheid des Innerrhoder Wildhüters bezogen. Dieser hat sich gegen das Projekt ausgesprochen, weil der Wanderweg mit dem im Richtplan verzeichneten Wildtierkorridor nicht vereinbar sei.

Wie es in der gemeinsamen Mitteilung heisst, haben die Gemeinderäte Gais, Teufen und Bühler sowie der Bezirksrat Schlatt-Haslen sehr enttäuscht davon Kenntnis genommen. Denn ein externes und unabhängiges Gutachten einer in beiden Kantonen bekannten Wildbiologin hätte keine wesentlichen Beeinträchtigungen erkannt. Die Fachperson sei dem Weg grundsätzlich zustimmend gegenüberstand. Im Communiqué heisst es dann:

«Obschon sich das Appenzellerland stolz als Touristendestination vermarktet und ein positiv lautendes Gutachten der Wildbiologin vorliegt, ist die gefasste ablehnende Haltung der Wildhut Innerrhodens, schlicht nicht nachzuvollziehen."

Ein Jubiläumsprojekt

Der «Weg am Rotbach» wurde von einer Interessengruppe um Fernando Ferrari im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum «750 Jahre Gemeinde Gais» lanciert. Die involvierten Gemeinden, der involvierte Bezirk und die Grundeigentümer seien dieser Idee und dem Projekt sehr positiv gegenüber gestanden.

Es sei äusserst bedauerlich, dass aufgrund der vorliegenden Gegebenheiten keine Lösung mit der Wildhut gefunden werden konnte und daher das ausgearbeitete Projekt nun fallen gelassen werden müsse. Es bleibe aber die Hoffnung, dass die Innerrhoder Politik diese einzelne Meinung überdenke und dass das faszinierende Wanderweg-Projekt doch realisiert werden könne, schreiben die Gemeinderäte abschliessend. (red)