Wanderunglück Zwischen Weesen und Altenalp: Thurgauer Mutter und Tochter stürzen im Alpstein in den Tod Aus noch unbekannten Gründen ist am Montag eine Mutter mit ihrer fünfjährigen Tochter bei der Verzweigung «Füessler» in den Tod gestürzt.

Die Mutter und ihre Tochter sind aus noch unbekannten Gründen gestürzt. Symbolbild: Kapo AI

Am Montag wanderte eine Familie aus dem Kanton Thurgau vom Äscher in Richtung Altenalp. Auf dem Wanderweg zwischen Weesen und Altenalp, kurz nach der Verzweigung «Füessler» nach dem Weidegebiet, stürzten die 31-jährige Mutter und die 5-jährige Tochter aus noch unbekannten Gründen den steilen Abhang hinunter. Dies schreibt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Medienmitteilung.

Im Einsatz standen die Alpine Rettung Ostschweiz (ARO) – Rettungskolonne Appenzell, die Rega, ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich, Hundeführer der Kantonspolizei St.Gallen und der ARO. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Suche mit sämtlichen verfügbaren Mitteln konnten Mutter und Tochter nur noch tot im steilen Gelände gefunden und durch die Rega geborgen werden.

Zur Betreuung der Familienangehörigen wurde das Care-Team AR/AI aufgeboten. Die Absturzursache wird durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden im Auftrag der Staatsanwaltschaft abgeklärt. (kpai)