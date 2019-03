Video «Walzer» mit Zäuerli statt Champagner eingeweiht Die Appenzeller Bahnen haben am Montagnachmittag einen Walzer-Zug auf den Namen Bloch getauft. Der namensgebende Brauch machte dann auch tatsächlich bei der Taufe in Waldstatt Halt. Yann Lengacher

Der «Walzer» konnte bei der Taufe besichtigt werden. (Bild: Yann Lengacher)

Trotz Regen und Kälte war der Andrang am Waldstätter Bahnhof gross: Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen (AB), konnte rund 50 Schüler, Vertreter aus der Ausser- und Innerrhoder Politik sowie Medienschaffende zur Einweihung des zweiten Walzer-Zugs begrüssen. Wie die anderen vier «Walzer» trägt auch der gestern eingeweihte Niederflurzug den Namen einer Appenzeller Tradition. So passte es ganz gut, dass der Zug mit dem Namen Bloch auch am Blochmontag eingeweiht wurde. «Der ‹Walzer› ist ein Zug, der den Appenzeller Charakter verkörpert und das Brauchtum der Region auch sichtbar macht», sagt Thomas Baumgartner.

«Der ‹Walzer› ist ein Zug, der den Appenzeller Charakter verkörpert und das Brauchtum der Region auch sichtbar macht.»

Nach der Ansprache des AB-Direktors erzählten zwei Mitglieder der Herisauer Blochgesellschaft über die Hintergründe der Appenzeller Tradition. Bis heute sei unklar, ob der Brauch, mit einem Baumstamm durch die Dörfer zu ziehen, ein heidnischer oder christlicher sei.

Bloch zieht am Zug vorbei

Klar ist dagegen für Baumgartner, welche Verbesserungen der «Walzer» mit sich bringt. «Der ebenerdige Einstieg und die bequemen Sitze seien die Vorteile, die man sofort bemerke. Und: «Die Pünktlichkeit konnte mit diesem Zug deutlich gesteigert werden.» Gegen Ende der Taufe zog das Urnäscher Bloch am Waldstätter Bahnhof vorbei. Zwar wurde der Zug dann nicht mit Champagner, dafür mit Zäuerli eingeweiht.

Seit September 2018 sind alle fünf neuen «Walzer» in Betrieb. Der erste «Walzer» fährt seit dem 6. August letzten Jahres auf der Strecke Gossau-Appenzell-Wasserauen. Die erste Taufe sollte bereits letztes Jahr stattfinden, doch machte ihr damals der Schnee einen Strich durch die Rechnung. Die Züge von Stalder Rail kosteten insgesamt 40 Millionen Franken. Der nächste Walzer mit dem Namen «Silvesterchlausen» wird am 13. Januar 2020 getauft.