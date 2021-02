Umbauarbeiten abgeschlossen: Am Montag ziehen die ersten Flüchtlinge im Asylzentrum Sonneblick ein

Die Vorbereitungsarbeiten im «Sonneblick» in Walzenhausen sind abgeschlossen. Das Asylzentrum wird am kommenden Montag eröffnet. Das bisherige Zentrum Landegg wird planmässig durch den Kanton St. Gallen per Ende März 2021 geschlossen.