Walzenhausen darf über das Entschädigungsreglement abstimmen Eine Stimmrechtsbeschwerde eines Bürger bleibt ohne Folgen. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat sie wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben.

Die Gemeinde Walzenhausen: Der Abstimmung am 20. Oktober steht nichts mehr im Weg. (Bild: SGT)

Am 20. Oktober wird in der Gemeinde Walzenhausen wie vorgesehen über das revidierte Entschädigungsreglement und das neue Reglement Vollamt Gemeindepräsidium abgestimmt. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat eine Stimmrechtsbeschwerde wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben. Dies gaben die Gemeinde und die Ratskanzlei am Montag bekannt.

Die Stimmrechtsbeschwerde eines Bürger betraf die Abstimmungsunterlagen, die vorgängig auf der Webseite der Gemeinde Walzenhausen aufgeschaltet waren. Die Reglemente, die zur Abstimmung gelangen, sollten bei Annahme rückwirkend auf den 1. Juni 2019 in Kraft treten.

Der Beschwerdeführer machte geltend, dass die Kantonsverfassung ein ausdrückliches Rückwirkungsverbot enthalte, gegen das verstossen würde. Der Gemeinderat Walzenhausen nahm die Beschwerde an seiner Sitzung vom 27. August 2019 zur Kenntnis. Er anerkannte die in der Verfassung verankerte grundsätzliche Regelung bezüglich des Verbots rückwirkender Erlasse. Die Voraussetzungen für eine rückwirkende Inkraftsetzung wären aus Sicht des Gemeinderates zwar erfüllt, dennoch wollte dieser unnötige Rechtsstreitigkeiten vermeiden.

Der Gemeinderat von Walzenhausen beschloss daraufhin, dass die beiden Reglemente erst mit Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft treten würden. Auf den Inhalt der Reglemente hat die Anpassung laut dem Gemeinderat Walzenhausen keine Auswirkung.

Mit dieser Änderung nehme der Gemeinderat das Anliegen der Beschwerde auf, nämlich den Verzicht auf einen rückwirkenden Erlass der beiden Reglemente, heisst es in der Mitteilung der Ratskanzlei. Weil somit der Beschwerdegrund weggefallen ist, schreibe der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden die Beschwerde wegen Gegenstandslosigkeit ab. (pd)