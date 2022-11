Waldstatt Sie sind bekannt aus TV-Shows: Nun wollen die Handstand Brothers Akrobatikprofis werden Die Turner Raffael Koch und Niels Fluder wollen ihre mediale Bekanntheit nutzen und im Showgeschäft durchstarten. Dafür haben sie in Ausserrhoden eine Firma gegründet.

Die Handstand Brothers posieren beim Innerrhoder Leuenfall. Bild: PD

Kürzlich wurde im Ausserrhoder Amtsblatt die Gründung der Firma Handstandbrothers GmbH veröffentlicht. Als Inhaber sind Raffael Koch und Niels Fluder aufgeführt. Die beiden dürften vielen Fernsehzuschauern aus Auftritten in den TV-Shows «Das Supertalent» und «Stadt Land Talent» bekannt sein. Dort wussten die Ostschweizer Akrobaten die Jurys mit einer perfekten Show und ihren makellosen Körpern zu verzaubern. Mittlerweile hat sich bei ihnen beruflich einiges getan: Raffael Koch hat die Ausbildung abgeschlossen und arbeitet selbstständig als medizinischer Masseur in Waldstatt. Niels Fluder absolviert derzeit den Studiengang zum Physiotherapeuten in Winterthur.

Keine richtigen Brüder

«Wir haben uns von unserer Agentur getrennt, um das Management selber in die Hand zu nehmen. Mit der Firmengründung wollen wir unseren Auftritt professionalisieren», erklären die beiden jungen Männer. Rund 50 Prozent ihrer Zeit wollen sie künftig in die Akrobatik investieren. Eine selbstständige Berufstätigkeit sei dazu fast unabdingbar, sagt Raffael Koch. «Als Angestellter liessen sich die Showtermine, die teilweise auch im Ausland stattfinden, nicht wahrnehmen.» Der 28-Jährige wohnt noch immer in Waldstatt, wo er aufgewachsen ist. Auch der 21-jährige Niels Fluder ist weiterhin im st.-gallischen Maugwil zu Hause.

Tournee mit «Das Zelt»

Kennen gelernt haben sich die beiden an der Zirkusschule in Gossau, wo Fluder einen Ferienkurs absolvierte und Koch als Trainer aushalf. Als Mitglieder des Akroteams Gossau nahmen sie an Auftritten teil und traten schon bald gemeinsam auf. Ihre Karrieren verliefen dann aber unterschiedlich: Während Raffael Koch bis 2012 mit dem Turnverein Herisau wettkampfmässig Geräteturnen betrieb und nebenbei Akrobatik trainierte, wandte sich Niels Fluder dem Kunstturnen zu. Seit dem Worldcup in Genf 2017 konzentrieren sich beide nur noch auf Showakrobatik. Aktuell sind sie mit «Das Zelt» auf Tournee, welches zum 20-Jahr-Jubiläum ein Programm mit jungen Schweizer Artisten zeigt. Ideal wäre für sie ein Engagement bei einem Schweizer Weihnachtszirkus, sind sich die Akrobaten einig. «Das wären fixe Auftritte in der Nähe. Doch leider hat es dieses Jahr nicht geklappt. Für nächstes Jahr haben wir aber eine Zusage.»

Trotz der starken körperlichen Belastung blieben die Akrobaten bisher vor gröberen Verletzungen verschont. Bild: PD

Nebst dem gemeinsamen Training für die Shows machen sie zusätzlich Krafttraining. Dafür haben sie sich in der Zirkusschule Gossau ein eigenes kleines Fitnessstudio eingerichtet. «Ich brauche Krafttraining, denn in meinem Beruf bin ich körperlich nicht so gefordert», so Koch. «Aber auch die Erholung darf nicht zu kurz kommen, um gesund zu bleiben.» Wenn alles gut läuft, könne man Akrobatik bis zum Alter von 35 Jahren oder noch länger ausüben, sind sich die beiden einig. «Wir achten auf gesunde Ernährung, zählen aber keine Kalorien.»

Neues Programm in Planung

Wenn Fluder den einhändigen Handstand auf dem Kopf von Raffael Koch ausführt, meint man die enorme Belastung in dessen Halswirbeln fast selbst körperlich zu spüren. Kann dabei nicht etwas kaputtgehen? «Wir sind bis jetzt glücklicherweise von Unfällen verschont geblieben», so die beiden. «Natürlich zerren oder quetschen wir uns ab und zu etwas. Wichtig ist darum, alle Übungen immer nur gut aufgewärmt zu absolvieren.» Früher habe er manchmal irgendwo zum Spass einen Handstand gemacht, sagt Raffael Koch. «Das tue ich heute nicht mehr, das Verletzungsrisiko ist einfach zu gross.»

Die beiden Perfektionisten möchten sich stetig weiterentwickeln. «Unser Ziel ist es, das Programm auf 15 Minuten zu verlängern und damit eine Story zu erzählen.» Heute trainieren sie noch acht bis zehn Stunden pro Woche. Am Anfang der Karriere waren es aber gut und gern 25 Stunden. Dabei kam das Privatleben oft zu kurz. Beim Auftritt im «Supertalent» waren sie noch Single. Heute haben aber beide eine Partnerin. «Wir versuchen das Berufliche bestmöglich mit dem Privaten zu kombinieren, um mehr Zeit in der Beziehung verbringen zu können», so die beiden. So harmonisch Koch und Fluder bei den gezeigten Übungen wirken: Die Artisten haben auch ab und zu Meinungsverschiedenheiten. «Allerdings tragen wir diese nicht lautstark aus und finden immer wieder eine Lösung.»