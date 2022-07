Waldstatt Nachwuchs für die Holzbranche: 16 «hölzige» Lernende erhalten ihr Diplom Die Lehrabschlussprüfungen der Zimmerleute aus beiden Appenzeller Kantonen wurden mit einer guten Erfolgsquote abgeschlossen. Auch die Relevanz des Werkstoffs Holz wurde an der Feier thematisiert.

15 Zimmerleute und ein Holzbearbeiter stiessen in Waldstatt auf die erfolgreich bestandene Lehrabschlussprüfung an.

17 Zimmermänner EFZ und ein Holzbearbeiter EBA traten Anfang Juni die Abschlussprüfungen in der Appenzeller Holzfachschule in Teufen an. Während zweier Tage arbeiteten die Prüfungskandidaten an zwölf verschiedenen Aufgaben. Der Präsident der Appenzeller Sektionen von Holzbau Schweiz, Michael Koller, begrüsste die jungen Absolventen und ihre Begleitung vergangenen Freitag im Mehrzweckgebäude in Waldstatt zur Diplomfeier.

Würde man besagte Halle mit Bauholz ausfüllen, so Koller in seiner Ansprache, hätte man deren Ausmasse seit Lehrbeginn über 200 Mal mit einheimischem Holz ausgefüllt. Mit diesem Vergleich wies er auf die ökologische und ökonomische Wichtigkeit des Werkstoffes Holz hin.

Ohne Fundament geht gar nichts

Zu Gast war auch Regierungsrat Alfred Stricker, Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur. «16 junge Tannen stehen auf dem errichteten Giebel», meinte Stricker in seiner Rede symbolisch über die erfolgreichen Lehrabgänger. Die Ausbildung der Zimmerleute sei ein zentrales Fundament ihres weiteren Berufswegs. Der berufliche und persönliche Innenausbau der jungen Berufsleute erfolge nun durch vertiefte Arbeitserfahrung, Weiterbildungen und Mut, so Stricker. Auch Prüfungsobmann Andreas Manser ermutigte die jungen Männer, weiterhin in ihre Branche zu investieren. Dafür sei es wichtig, das Appenzellerland auch für einmal zu verlassen und den beruflichen Horizont mit etwas Exotik zu erweitern.

Beendet wurden die Ansprachen traditionell mit dem Zimmermannsklatsch der Lehrabgänger, in welchem sinngemäss die Sicherheit am Arbeitsplatz thematisiert wird. Passend dazu wurde zuvor vermeldet, dass die Abschlussprüfungen trotz der knappen Zeitvorgaben unfallfrei verlaufen seien.